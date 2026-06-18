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Jueves, 18 de junio de 2026
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Régimen de Venezuela

"Pareciera a veces que todo sigue intacto. Maduro está afuera de la jugada, pero sigue operando": Mariana Gómez del Campo sobre la transición política en Venezuela

junio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Mariana Gómez del Campo, presidente de la Organización Democrática Cristiana para América Latina (OCA), conversó sobre la reunión que sostuvo con María Corina Machado en Washington para analizar la situación en Venezuela.

Recientemente en Washington se dio un encuentro entre la Organización Democrática Cristiana para América Latina (OCA) y y la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, el cual se centró en analizar la situación venezolana, el apoyo internacional y la necesidad de establecer un proceso electoral transparente en el país.

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Para hablar sobre este tema, Mariana Gómez del Campo, presidente de la Organización Democrática Cristiana para América Latina (OCA), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Gómez del Campo afirmó sobre la transición política en Venezuela que "pareciera a veces que todo sigue intacto. Maduro está afuera de la jugada, pero sigue operando" y que en su reunión con María Corina Machado: "hablamos de los grandes retos que tiene hoy Venezuela, de lo que está pasando en la región".

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Y puntualizó que "mucho de lo que está pasando en México ya pasó en Venezuela", además fue clara sobre el liderazgo de la Premio Nobel de Paz diciendo: "estoy convencida que con ella vendrá el verdadero cambio que se tiene que dar en Venezuela".

La invitada también señaló que "esa dictadura tiene que terminar y como comunidad internacional si creo que tenemos que hacer todo lo necesario para que entre todos podamos decirle al mundo, al gobierno de Estados Unidos y a los diferentes actores que se requieren de fechas para que haya un proceso electoral en Venezuela".

Además, precisó que para ella el hablar de la situación política de Venezuela "no es injerencismo es velar por los derechos humanos en la región" y que "me llama la atención que sigamos hablando de presos políticos en Venezuela".

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