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Estados Unidos

Estados Unidos refuerza seguridad durante el Mundial 2026 ante riesgo de ataques de "lobos solitarios"

junio 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
Policía de Estados Unidos - Foto de referencia
El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin indicó que los agentes de las fuerzas del orden locales y estatales mostrarán "músculo" en múltiples zonas para garantizar la seguridad de las personas.

Los servicios de seguridad de Estados Unidos están en alerta ante posibles ataques de "lobos solitarios" durante los partidos del Mundial 2026 en las 11 ciudades sedes de este país, aunque los estadios serán "muy seguros", afirmó el jueves el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

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"Creemos que estamos todo lo seguros que es posible estar. Pero no podemos controlar, ya sabe, al lobo solitario", dijo Mullin en entrevista con la cadena Fox News.

"Tienes el problema de lo que llamamos el 'área blanda', que es antes de entrar en el perímetro de seguridad, y eso nos preocupa mucho", señaló, horas antes del inicio del torneo que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México.

Mullin indicó que los agentes de las fuerzas del orden locales y estatales mostrarán "músculo" en esas zonas para garantizar la seguridad de las multitudes. "Los partidos van a ser muy seguros", aseguró.

El Mundial 2026, que abre este jueves en Ciudad de México con el partido entre el combinado local y Sudáfrica, disputará 78 de sus 104 encuentros en Estados Unidos.

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Para concienciar a los norteamericanos, mucho más acostumbrados a sus deportes favoritos, Mullin hizo una comparación con el momento estelar del football americano.

"Setenta y ocho Super Bowls en 38 días. Tendremos multitudes más grandes que en el Super Bowl", afirmó.

"Tenemos 250 millones de personas que ven el Super Bowl; tendremos 1.400 millones viendo los partidos de la FIFA", dijo.

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