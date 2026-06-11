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Mundial 2026

"El fútbol nos une a todos": con presencia colombiana y venezolana se vivió el histórico show inaugural del Mundial en México

junio 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estadio Ciudad de México - Foto AFP
Estadio Ciudad de México - Foto AFP
Shakira, J Balvin, Ryan Castro y Danny Ocean, así como Maná y Belinda, hicieron parte del espectáculo de inauguración.

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvo lugar este jueves en Ciudad de México para preceder el primer partido del torneo entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Con un ambiente futbolero, el icónico Estadio Azteca —que por norma de la FIFA cambió su nombre durante el certamen al de la ciudad— hizo historia al albergar su tercera inauguración de una Copa del Mundo.

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El espectáculo empezó a las 12:42 p.m. hora del este después de que sonara el clásico 'Amor prohibido' del ícono de la música latinoamericana Selena Quintanilla.

En una apología a las pirámides de México y las comunidades indígenas de la región, cientos de actores coparon el campo de juego antes de que de la mitad del terreno emergiera el emblemático trofeo dorado del Mundial para transmitir un mensaje: "el fútbol nos une a todos".

"Bienvenidos a México, bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026", pronunció una de las actrices del show, con lo que dio paso a Maná, que puso a cantar a todo el recinto futbolero 'Oye Mi Amor', una de sus canciones más representativas.

A la célebre banda mexicana de rock y pop latino le siguió el cantante venezolano Danny Ocean con 'Partidazo', que realizó un show que mezcló lo mejor del romanticismo de su música con la atmósfera mundialista que requería la ocasión.

Belinda y Los Ángeles Azules se sumaron después al evento con 'Por ella', con la banda completa en el escenario y el 'Olé olé' que corearon miles de aficionados de todo el mundo, que se cautivaron cuando vieron a los muñecos Labubu alzando el trofeo del Mundial.

Luego de Belinda apareció J Balvin con 'Calor' mientras simulaba conducir un carro del que en el fondo apareció Ryan Castro para cantar 'Una a la vez', colaboración de los dos reggaetoneros colombianos.

Una versión de 'I Like It' especialmente preparada para el show sonó de J Balvin con tono salseros representativos de Colombia que dieron paso a uno de los momentos más esperados del año: la presentación de Shakira.

'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026 fue interpretada por primera vez en público por Shakira, quien, vestida de amarillo y con sus representativas coreografías, fue acompañada por el artista nigeriano Burna Boy, con quien colaboró para el histórico tema.

El mayor evento del planeta fútbol, cabe resaltar, es organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, Canadá y México, que ya lo había hecho en solitario en 1970 y 1986.

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A partir de ahora, el balón intentará tomar el protagonismo para dirimir si la España de Lamine Yamal, la Portugal de Cristiano Ronaldo o, por qué no, la Colombia de James Rodríguez y Luis Díaz, pueden desbancar a la Argentina de Lionel Messi, que aspira defender el título de Catar.

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