Habló la mamá de Lucas Gámez, el niño argentino que murió en el terremoto en Venezuela: "Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe"

Blancalida Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos que vivieron varios años en Argentina, donde nació Lucas. En enero habían regresado a Venezuela y, el 24 de junio, el niño se había ido a pasar el día en La Guaira con sus tíos por el feriado patrio. Cuando los dos terremotos se desataron, se encontraba llegando al edificio donde vivían sus familiares, tras pasar la tarde en la playa. Desde ese día, sus padres permanecieron en un campamento entre los restos de la vivienda, a la espera de que los rescatistas pudieran sacar con vida a su hijo.

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Un día después de que se recuperara el cuerpo de Lucas, por medio de su cuenta de Instagram, la madre del pequeño, una psicóloga abocada a personas con enfermedades oncológicas, publicó un mensaje haciendo una reflexión.

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“Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de maternarte, mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla. Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”, indicó.

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Asimismo, Blancalida, en medio del dolor, agregó: “Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe”.

Finalmente, la madre del pequeño le prometió que construirá “algo maravilloso” para él. No afirmó cómo ni cuándo, pero sí que lo hará.

“Te prometo una cosa, Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo, ni cuándo. Pero lo haré”, relató.