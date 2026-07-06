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Mundial 2026

La Unión Europea se refirió a la polémica decisión de la FIFA de suspender sanción a jugador de Estados Unidos tras interferencia de Trump

julio 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Folarin Balogun, jugador de EE. UU., y Leandro Trossard, jugador de Bélgica - Fotos: AFP
Folarin Balogun, jugador de EE. UU., y Leandro Trossard, jugador de Bélgica - Fotos: AFP
La decisión fue cuestionada en las últimas horas por la misma Unión Europea, que incluso sugirió que las decisiones deportivas no deberían corresponder a los políticos.

La polémica decisión de la FIFA, de levantar la sanción a un jugador de Estados Unidos para que pueda disputar su encuentro de octavos de final del Mundial este lunes ante Bélgica, ha desatado reacciones, incluso de organismos multilaterales muy alejados del fútbol.

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La decisión fue cuestionada en las últimas horas por la misma Unión Europea, que incluso sugirió que las decisiones deportivas no deberían corresponder a los políticos.

Las decisiones deportivas "corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos", reaccionó este lunes el comisario europeo de Deportes Glen Micallef, tras el levantamiento de la suspensión al estadounidense Folarin Balogun por la FIFA que ha sacudido al Mundial 2026.

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“Muchos aficionados al fútbol, incluidos exjugadores, ya se han pronunciado sobre la suspensión de @balogun. Como aficionado, yo también creo que fue una decisión equivocada”, escribió.

“Dicho esto, siempre he sido claro. Las decisiones sobre reglas deportivas y asuntos deportivos pertenecen a los organismos deportivos, no a los políticos. Influir en las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte. En cambio, nuestro enfoque debería estar en los verdaderos desafíos de gobernanza que enfrenta el deporte, incluida la instrumentalización del deporte con fines políticos”, agregó.

La FIFA levantó el domingo la suspensión de un partido por cartulina roja al atacante estadounidense Folarin Balogun tras la intervención del presidente Donald Trump, provocando una cascada de reacciones de indignación.

Incluso, la selección de Bélgica se quejó a través de un comunicado de la polémica decisión, al tiempo que el presidente Donald Trump la celebró.

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“La Real Federación Belga de Fútbol expresa su asombro por la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de anular la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun. Consideramos que esta decisión crea un precedente sin precedentes en la historia de la Copa Mundial y plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica y la igualdad de trato entre todas las selecciones participantes”, indicó la Real Asociación de Fútbol de Bélgica en un comunicado.

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