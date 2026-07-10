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Viernes, 10 de julio de 2026
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Niños venezolanos

"El proceso continúa": así funciona refugio que recibe a niños que quedaron sin cuidado tras los terremotos en Venezuela

julio 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Erika Spillmann, la fundadora y presidente de Hogar Bambi, dijo en NTN24 que garantizan que "las donaciones son utilizadas para cada uno de los niños que lo necesitan".

Erika Spillmann, fundadora y presidente de Hogar Bambi Venezuela, explicó en La Tarde de NTN24 cómo funciona dicho refugio que recibe a niños que quedaron sin cuidado tras los devastadores terremotos que azotaron al país el pasado 24 de junio.

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"Nosotros los atendemos cuando nos llegan, nos hacen una llamada por teléfono y los recibimos (…) la gente nos cuenta sus historias y después de que recibimos la denuncia, nos ponemos en contacto con los consejos de protección de la gran Caracas y vamos con ellos a atender esas denuncias", expuso.

Spillmann contó que actualmente también hay presencia del refugio en los centros de los damnificados para garantizar que todos los niños que están sin cuidado tras la tragedia sean atendidos correctamente por Hogar Bambi —si llegan a este refugio— o por los consejos de protección.

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"La forma de acceder (a las atenciones que requieren los niños) es directamente estando en el refugio, nosotros llegamos a los refugios y allí establecemos nuestros espacios y en ese momento atendemos a la gente dentro del refugio, pero eso nos lo van dando las necesidades diarias", detalló la fundadora.

Las ONG son las que se encargan de contactarse con Hogar Bambi, que alimenta, atiende médica y psicológicamente, y educa a los menores mientras las autoridades determinan su reintegración.

Hogar Bambi, según contó su fundadora, continúa adecuando sus sedes para los niños en La Guaira víctimas del doble terremoto. "Nos estamos ampliando porque sabemos que van a llegar más niños que necesitan ayuda", mencionó.

La fundadora del refugio concluyó: "El compromiso con nuestros niños continúa, garantizamos que las donaciones son utilizadas para cada uno de los niños que lo necesitan".

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