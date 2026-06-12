"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

La presidente de Costa Rica, Laura Fernández, ofreció una entrevista en el programa La Noche de NTN24 en la que se refirió a la situación de seguridad de su país tras asumir el poder el mes pasado.

Según dijo Fernández, Costa Rica "está a tiempo de no convertirse en lo que fue El Salvador en el pasado antes de la llegada del presidente Nayib Bukele".

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Por otro lado, la jefe de Estado aseguró que durante su Gobierno buscará hacerle frente al tráfico de drogas ilícitas para que "Costa Rica no se convierta en un país para el narcotráfico".

"Continuaré con una cruzada de mano dura contra el crimen organizado, donde le voy a dar prioridad a las víctimas y no a los delincuentes… se nos fue la mano en algún momento en Costa Rica y le dimos vuelta a esa ecuación", sentenció.

En esa línea, Fernández reveló que la próxima semana presentará personalmente ante el Congreso de la República un paquete de leyes de mano dura contra la criminalidad.

"Voy a anunciar un paquete de leyes de mano dura, lo presentaré yo misma ante el Congreso de la República, leyes que van en la ruta de cero ocio en cárceles", afirmó.

Según indicó, el nuevo modelo penitenciario establece el cero ocio en cárceles, contrarrestando el alto costo que conlleva mantener a un preso recluido en un centro de detención.

"Estamos estableciendo una obligación el participar de una actividad productiva cuando se está en el centro penitenciario. De forma tal de que el reo contribuya no solamente a su manutención sino también que pueda generar recursos que le entreguen a sus familiares", detalló.

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Finalmente, se pronunció contundentemente a favor de las medidas de presión internacional contra regímenes autoritarios de la región, como los que actualmente se viven en Cuba y Venezuela.

"Cuando hay vidas humanas de por medio, cuando se ha perdido todo bajo el yugo de una dictadura, cuando no hay los mínimos derechos humanos, donde tener agua limpia, donde tener un empleo, donde tener el alimento en la mesa se convierte en un lujo, a mí me parece que toda medida diplomática y de presión económica es válida cuando de por medio está la vida y la dignidad de las familias latinoamericanas", aseveró.