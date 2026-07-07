"No podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos": Abelardo de la Espriella responde a Petro y lanza llamado a las Fuerzas Armadas

Luego de anunciar la suspensión del empalme con el Gobierno saliente de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció en una transmisión en sus redes sociales para explicar las razones de la decisión.

Minutos antes, el mandatario electo aseguró: "acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia".

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Ahora, señaló al presidente Petro de "golpista" y advirtió a las Fuerzas Armadas sobre cualquier intento de faltar a la Constitución:

"Como presidente electo le pido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento: proteger la Constitución y la democracia", dijo.

Y agregó: "A la comisión de empalme de nuestro gobierno, liderada por el señor vicepresidente electo de la República de Colombia, José Manuel Restrepo, les pido que cesen los encuentros con el gobierno golpista de Petro".

Asimismo, señaló que hay que "cumplir el mandato legal del empalme a través de los mecanismos legales y tecnológicos que existen para recabar información".

Y reiteró sus señalamientos sobre el Gobierno Petro e Iván Cepeda: "no podemos estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas. Eso es inaceptable".

"Al pueblo colombiano, resistencia, queridos compatriotas. No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas el pasado 21 de junio. Resistamos que el 7 de agosto está cerca. Dios, el voto y la democracia hablaron. Vamos a defender la constitución y el estado de derecho como corresponde", añadió.

Cabe recordar que, minutos antes, Petro reaccionó a la decisión del mandatario electo, Abelardo De La Espriella, de suspender el proceso de empalme y lo acusó de "robarse la elecciones".

“Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias”, indicó.

“Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, dijo.