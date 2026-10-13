Un muerto y varios heridos por accidente en una montaña rusa de un reconocido parque temático en EE. UU.

Un incidente en un reconocido parque temático de Estados Unidos conmociona al país. Una persona murió y varias resultaron heridas el lunes en una montaña rusa en Georgia.

Aunque las autoridades no han confirmado cómo murió la persona ni cómo resultaron heridas las otras, la presidenta de la junta del condado de Cobb, Lisa Cupid, dijo que detectives de la unidad de delitos graves del condado estaban investigando lo sucedido.

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El accidente ocurrió en uno de los parques más famosos de Estados Unidos, el popular Six Flags Over Georgia.

"No puedo imaginar el horror que presenciaron los visitantes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido", dijo Lisa Cupid en un comunicado.

Por su parte, un portavoz de Six Flags dijo a la prensa que el parque y las autoridades locales respondieron de inmediato y que estaban cooperando plenamente con los funcionarios locales.

"Estamos profundamente apenados por el incidente que afectó a un visitante en nuestro parque hoy", afirmó el portavoz.

El operador de parques temáticos Six Flags, que tiene propiedades en toda Norteamérica, ha cerrado temporalmente nueve montañas rusas similares en seis parques "por extrema precaución".

Pese que las autoridades no precisaron qué atracción estuvo involucrada en el incidente en Georgia, medios locales e internautas la identificaron como la montaña rusa Goliath.

Esta montaña rusa alcanza velocidades máximas de 113 km/h y alturas de 61 metros.

Este no es el único incidente que ha enfrentado la empresa Six Flags, creada en Texas, pues el mes pasado fue obligada a cerrar definitivamente una popular montaña rusa en su parque temático de California, luego de que decenas de personas afirmaran haber sufrido daños cerebrales luego de haber subido a esa atracción.