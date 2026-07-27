El conmovedor momento en que bomberos rescatan a un ternero en medio de los fuertes incendios en España: "Que te hemos salvado, bicho"

España vive momentos de preocupación y crisis, el país tiene por delante dos días cruciales para controlar los incendios forestales antes de que empeoren las condiciones meteorológicas, según informaron las autoridades este lunes.

Los incendios forestales que se desataron en los bosques que rodean la capital española en pleno apogeo de las vacaciones de verano han obligado a unas 60.000 personas a huir de sus hogares.

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Las llamadas han devorado bosques enteros, que habían quedado resecos por sucesivas olas de calor y la falta de lluvia desde mayo.

Durante la noche, las temperaturas más bajas, los vientos más débiles y la mayor humedad del aire contribuyeron a avanzar en la lucha contra los incendios al oeste de la capital, según informó el gobierno regional de Madrid.

"La situación ha mejorado ligeramente, pero el incendio sigue activo", decía el comunicado.

No obstante, las temperaturas se han disparado en toda España, alcanzando los 42 °C en el noreste y los 39 °C en el centro según la agencia meteorológica AEMET, por lo que los bomberos disponen de un margen de tiempo muy reducido.

En medio de la incertidumbre y la lucha contra el fuego, se conocen conmovedoras imágenes como la de un grupo de valientes bomberos que lograron salvar a varios animales, incluido un ternero exhausto en Robledo de Chavela.

"Que te hemos salvado, bicho", dice uno de los uniformados con emoción.

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Inmediatamente, para ayudar al animal a bajar su temperatura corporal, le rocían agua con mangueras mientras se mantiene junto a ellos, como una evidente muestra de agradecimiento.

El gobierno español declaró la semana pasada por primera vez el estado de emergencia nacional debido a los incendios que ya dejan más de 75.000 hectáreas reducidas a cenizas.

En estas zonas rurales, las explotaciones ganaderas, los rebaños de cabras, los campos de cereales y los viñedos se han visto afectados por la propagación de las llamas.