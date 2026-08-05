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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Gustavo Petro

Casa de Nariño reveló detalles de una carta de Interpol sobre Petro tras una solicitud en Estados Unidos

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - EFE
Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia - EFE
Cabe resaltar que esto se conoce en medio de la intención que tiene el presidente Gustavo Petro de realizar un último viaje a EE. UU.

Este jueves 5 de agosto, la cuenta oficial de X de la Casa de Nariño publicó detalles de una respuesta de Interpol sobre una solicitud que presentaron los abogados del presidente saliente, Gustavo Petro, en Estados Unidos.

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El mensaje publicado en X afirmó que: “La Comisión de Control de los Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó que ‘actualmente no figura en el Sistema de Información de Interpol ningún dato que le concierna’ al presidente de Colombia, @PetroGustavo, en respuesta a la solicitud presentada por su equipo de abogados en Estados Unidos”.

Asimismo, los documentos de Interpol señalan que: “En relación con nuestra correspondencia del 28 de mayo de 2026, deseamos informarle de que la Comisión ha adoptado las medidas oportunas en relación con su solicitud, de conformidad con sus funciones, y que, con arreglo al artículo 33 de su Estatuto, la información contenida en su solicitud se ha puesto a disposición de la Secretaría General de Interpol”.

Del mismo modo, el documento indica que el solicitante tiene acceso a la información relacionada con la solicitud.

Tal y como se establece en el artículo 35 del Estatuto de la Comisión, el solicitante tiene acceso a la información relacionada con una solicitud, con sujeción a las restricciones exigidas por cualquier fuente de los datos. Por lo tanto, nos hemos puesto en contacto con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Estados Unidos mencionada en su solicitud”, informa el comunicado.

Seguido a esto, el mensaje publicado en X afirma que no hay datos registrados en el Sistema de Información de Interpol procedentes de Estados Unidos.

“En consecuencia, le informamos de que la OCN mencionada ha autorizado a la Comisión a comunicarle que, en la actualidad, no hay datos registrados en el Sistema de Información de Interpol procedentes de Estados Unidos relativos a su cliente”, se lee.

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Además, se agregó: “Nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que las competencias de la Comisión se limitan a los datos tratados en el Sistema de Información de Interpol. Por lo tanto, no está facultada para actuar en relación con expedientes o procedimientos nacionales. Solo las autoridades nacionales competentes pueden hacerlo. Por ello, le invitamos a ponerse en contacto con las autoridades nacionales pertinentes en relación con cuestiones que vayan más allá del tratamiento de la información en el Sistema de Información de Interpol”.

Finalmente, cabe resaltar que esto se conoce en medio de la intención que tiene el presidente Gustavo Petro de realizar un último viaje a Estados Unidos, a pocos días de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, haga su posesión.

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