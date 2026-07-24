El cardenal venezolano Baltazar Porras estuvo en La Guaira y pidió apoyo urgente para los damnificados

Este viernes, el cardenal venezolano Baltazar Porras recorrió La Guaira, cuando se cumple un mes del doble terremoto que sacudió a su país.

Desde la zona cero, el religioso reiteró su llamado a mantener la solidaridad y reforzar el apoyo a las familias afectadas.

Durante su visita, el purpurado inspeccionó los sectores más golpeados por la tragedia. Asimismo, bendijo altares levantados en homenaje a las víctimas y sostuvo encuentros con sobrevivientes, familiares, voluntarios y equipos de rescate.

Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de su historia. Hasta ahora, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

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Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.