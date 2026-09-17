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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Lady Gaga

Este sería el significado del nombre de la hija de Lady Gaga: estaría ligado a dos momentos clave de su carrera

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lady Gaga será la nueva Harley Quinn en la secuela del ‘Joker’
Lady Gaga | Foto: EFE
Rose Bean Polansky nació en junio y su nombre al parecer, estaría inspirado en una canción y en una figura relacionada con uno de los mejores éxitos de la cantante.

La primera hija de Lady Gaga y Michael Polansky se llama Rose Bean Polansky, y su nombre tendría una conexión de forma directa con varios de los momentos más importantes de la carrera de la cantante. La información se reveló luego de que PEOPLE confirmara, a partir de documentos, el nombre de la bebé, nacimiento que habría estado en privado por varios meses.

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Según una fuente citada por PEOPLE, el nombre Rose se inspiraría en “La Vie en Rose”, la canción que Gaga interpretó para la película A Star Is Born, estrenada en 2018. La presentación de la artista con el tema de Édith Piaf se volvió en uno de los momentos más resaltados de su participación en la cinta, donde compartió protagonismo con Bradley Cooper.

La conexión no acabaría allí. Gaga lleva también un tatuaje de una rosa a lo largo de su espalda, el cual está acompañado por las palabras “la vie en rose”, que se hizo tras la experiencia que la vincula con la película. La referencia a la canción hizo parte de su imagen personal y artística por varios años.

El segundo nombre, Bean, podría igualmente una relación con la música de la artista. Según la misma fuente citada por PEOPLE, trataría de un homenaje al cantante y activista Carl Bean, y su interpretación de “I Was Born This Way” fue una de las inspiraciones que hay detrás de la canción y el álbum Born This Way, publicados por Gaga en 2011.

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Carl Bean fue un cantante de música disco y activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Su versión de “I Was Born This Way”, ´publicada en 1977, precedió al tema de Gaga que años más adelante se convirtió en uno de los más grandes éxitos de su carrera y en una canción que se asocia con la defensa de la diversidad y la identidad.

La información acerca del nombre llegó luego de que TMZ reportara que obtuvo el certificado de nacimiento de la niña. De acuerdo con ese documento, Rose Bean Polansky nació el 9 de junio de 2026 a las 11:19 de la noche, en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles.

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