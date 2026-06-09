Esto reveló la más reciente resonancia magnética a la que se sometió Neymar a tres días del inicio del Mundial

El futbolista brasileño Neymar se sometió el lunes a una resonancia magnética luego de que se conociera, a vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tenía una lesión de grado dos en su pantorrilla derecha.

De acuerdo con lo que informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en un comunicado difundido el mismo lunes tomando como base el examen, Neymar se está "recuperando bien" de su molestia física que lo ha convertido en duda para el debut de la selección de Brasil en el torneo.

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La resonancia magnética mostró, según el informe, que el máximo goleador histórico de La Verdeamarela está "progresando favorablemente en su tratamiento", en medio de la esperanza de que pueda participar con el equipo de Carlo Ancelotti en Estados Unidos.

El futbolista "seguirá el programa de recuperación y entrenamiento físico previsto por el cuerpo médico de la selección brasileña", afirmó la CBF.

La lesión en la pantorrilla le fue diagnosticada a Neymar a finales del mes pasado y, desde entonces, ha estado trabajando a contrarreloj para recuperar su forma física a tiempo para el certamen.

La pentacampeona del mundo, cabe resaltar, comenzará su camino en la máxima cita del deporte contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el sábado, en el que se percibe como el duelo más desafiante que el equipo brasileño puede enfrentar en la fase de grupos.

Neymar, cabe resaltar, no fue visto junto a sus compañeros para el entrenamiento del lunes en la base de Brasil, el nuevo campo de entrenamiento del equipo de la MLS New York Red Bulls, a unos 50 kilómetros al oeste de Manhattan.

Sin embargo, según pudo confirmar la prensa deportiva en el lugar, el jugador del Santos de la Serie A de Brasil permaneció en las instalaciones de la sede para entrenar en el gimnasio.

A sus 34 años, la exestrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain ha sido una pieza clave en las últimas tres participaciones de Brasil en la Copa del Mundo, pero su inclusión en esta ocasión causó cierta sorpresa, pues las lesiones le han impedido jugar con su selección desde 2023.

Debido a diversos problemas físicos, Neymar solo ha participado en la mitad de los partidos de su club en la liga brasileña, la copa local y la Copa Sudamericana este año.

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Por su parte, el seleccionador Carlo Ancelotti insistió la semana pasada en que el jugador estaría listo para el primero o el segundo partido de Brasil y añadió que no tenía "ninguna prisa" por traerlo de vuelta.