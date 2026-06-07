Por primera vez en 20 años, Brasil pierde a un jugador por lesión antes de debutar en una edición de un Mundial

Los partidos amistosos, la antesala del Mundial 2026, han dejado a varios equipos afectados tras la lesión que han sufrido varias figuras importantes que tendrán que despedirse de la importante cita antes de siquiera debutar.

Algo de lo que ni la pentacampeona Brasil pudo librarse tras tener que dejar ir al futbolista Wesley, quien tuvo que abandonar la concentración del conjunto 'verdeamarela' luego de sufrir una importante lesión durante el amistoso que enfrentó contra Egipto.

El lateral derecho, usual titular de la selección, tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas encendiendo las alarmas en el banquillo brazuca. Wesley salió en el minuto 16 del partido por problemas físicos tras presentar un dolor en su pierna.

En su lugar ingresó Danilo, pero la preocupación en el banquillo quedó instalada hasta el final del partido. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que Wesley no irá al mundial y en su reemplazo irá Éderson.

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Según comunicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): "el atleta Wesley fue reevaluado este domingo por la comisión médica de la Selección Nacional de Brasil y se sometió a un examen de imagenología".

La federación detalló que la resonancia arrojó que el futbolista sufrió "una lesión muscular en el músculo aductor del muslo izquierdo".

"La CBF lamenta la lesión. Wesley es un jugador muy querido dentro del grupo y siempre será considerado parte de este equipo que busca su sexto campeonato mundial", añade el texto.

En el escrito, también explica que tras el diagnóstico que Éderson se unirá a la convocatoria el lunes en Estados Unidos.

Esta es la primera vez en 20 años que la selección dirigida por Carlo Ancelotti pierde a un jugador antes de debutar en el Mundial. La última vez que esto ocurrió fue en el Mundial de Alemania 2006 cuando Edmílson se lesionó y fue sustituido por Mineiro.