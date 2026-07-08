Un Juez en Estados Unidos le ordenó a Trump el pago de cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por caso de abuso sexual y difamación

Este miércoles, un juez federal le ordenó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagarle los cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll en el caso de agresión sexual y difamación.

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La orden corresponde a la sentencia emitida en diciembre de 2024 en el que otro juez federal determinó que el mandatario debía pagarle una indemnización de dos millones de dólares por abuso sexual y otros tres millones por difamación a la excolumnista de la revista Elle.

Esto luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la semana pasada examinar la apelación presentada por el mandatario contra la sentencia original.

Carroll, experiodista y columnista que ahora tiene 82 años, acusó al presidente de haberla agredido en un probador de un almacén de Nueva York en 1996.

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Cuando las acusaciones se publicaron en un libro de 2019, el multimillonario republicano la llamó "chiflada" y afirmó que había inventado el caso.

Al negarse a admitir el recurso, la Corte Suprema hizo que la sentencia fuera definitiva.

Es por ello por lo que el juez federal Lewis Kaplan ordenó este miércoles que se pagaran los cinco millones de dólares que Trump tuvo que depositar en el tribunal, tras agotarse los procedimientos de apelación. El fallo también exige el pago de intereses acumulados, sin precisar el monto.

En otro caso de difamación en Nueva York, se ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a Carroll. Esa condena fue confirmada en apelación, pero su ejecución sigue suspendida a la espera de la decisión de la Corte Suprema.