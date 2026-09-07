Explosión en la vía Panamericana deja un soldado muerto y dos heridos: explosivos habrían sido instalados por disidencias de las Farc de Iván Mordisco

Un soldado murió y al menos otros dos resultaron heridos por la activación de una mina antipersonal durante una operación para verificar un presunto explosivo instalado en la Panamericana, la principal vía del suroeste del país, informó este lunes el Ejército.

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El soldado fallecido fue identificado como José Manuel López Villada, integrante del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá, quien murió a causa de las heridas sufridas tras la activación de un área minada en la zona de Puente Mayo, en el departamento de Nariño.

Según un comunicado de la institución, los militares atendieron un llamado sobre la presencia de un presunto dispositivo explosivo improvisado instalado sobre la vía Panamericana y, durante la verificación para neutralizar la amenaza, se activó un área minada.

“Enfermeros de combate atendieron al personal herido; sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente falleció nuestro soldado profesional José Manuel López Villada”, expresó la institución.

El Ejército señaló que, de acuerdo con información preliminar, integrantes del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, habrían colocado los explosivos en los alrededores de la vía.

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Los otros dos militares heridos fueron evacuados a un centro asistencial, donde reciben atención médica, mientras que las operaciones militares continúan en la zona.

Finalmente, cabe resaltar que el ataque ocurre apenas un día después de que se registraran otras acciones violentas contra la Fuerza Pública en el Cauca.

Durante el domingo 6 de septiembre, se reportaron hostigamientos contra instalaciones policiales y militares en municipios como Cajibío e Inzá, además de acciones contra tropas en El Patía. En Cajibío, tres policías resultaron lesionados por esquirlas tras un ataque con drones y ráfagas de fusil.