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Martes, 06 de octubre de 2026
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Portugal

Explosivas declaraciones de Cristiano Ronaldo: reveló la razón por la que se fue de la concentración de Portugal

octubre 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo (AFP)
Cristiano Ronaldo (AFP)
Horas antes de la publicación, el seleccionador de Portugal dejó abierta la posibilidad para que Cristiano Ronaldo vuelva a la selección en la siguiente convocatoria.

El portugués Cristiano Ronaldo emitió este martes un comunicado en el que explica las razones, como había prometido, de su salida de la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre.

En ese entonces, CR7 dejó a su seleccionado nacional y se fue a Madrid a bordo de su aeronave privada.

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Esto, después de que el entrenador Jorge Jesus comunicara a los periodistas que el delantero no jugaría el próximo partido con el combinado nacional.

La sorpresiva decisión provocó una oleada de teorías y preocupación en el mundo del fútbol, sin embargo, prometió respuestas.

"En su debido momento, les contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos de mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", señaló el delantero en esa ocasión.

Ahora, el 'bicho' cumplió su promesa y emitió un extenso comunicado explicando lo que hubo detrás de su decisión.

"Como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon el último campamento de entrenamiento de la Selección Nacional", inició en el texto publicado en redes sociales.

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Según CR7, al terminar el Mundial 2026, "en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el Presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara la decisión de irme, porque la FPF quería que continuara".

Luego, cuenta el portugués, fue preguntado sobre los nombres de los entrenadores que sonaban para dirigir a la selección lusa.

Según Cristiano, él mismo avaló y recomendó al actual DT:

"Le dije al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la elección correcta. Por eso, el día que se presentó al actual seleccionador, estaba genuinamente feliz con la elección", dijo.

Posteriormente, reveló, "el seleccionador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Me presentó, allí mismo, un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer partido y el último, y que por razones de gestión física siempre haría tres o cuatro cambios por partido".

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Jesús le propuso la posibilidad de que CR7 no viajara con la selección nacional a Noruega y Dinamarca: "Propuso que jugara el primer partido y me quedara en Portugal, para reunirme luego antes del partido en el Dragão".

"Rechacé esta propuesta de inmediato", dijo.

"Me parecía obvio que no podía aceptarla. No era porque no jugara los partidos en el extranjero que iba a dejar de capitanear nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo", explicó.

Posteriormente, "en la víspera del inicio del campamento el seleccionador vino a mi casa en Lisboa, a su petición, para otra conversación conmigo. La charla fue tranquila y todos los principios acordados en agosto se mantuvieron. Jugué el partido en Alvalade y, aunque fui sustituido, no hice de ello un problema".

CR7 explicó las razones que lo llevaron a explocar:

"Le puse la brazalete a Bruno Fernandes yo mismo, lejos de imaginar que podría estar dando mis últimos pasos como jugador y capitán de la Selección Nacional. Lo que me importaba ese día era nuestra victoria".

Sin embargo, "a la hora de la comida el día del partido en Noruega, un asistente del seleccionador se acercó a la mesa donde el grupo almorzaba e informó que el seleccionador quería hablar conmigo".

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"Para mi absoluta sorpresa, el seleccionador me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensando que no jugaría ese día. Sin ningún problema. Esta petición era algo ajeno a mi plan de recuperación física y entrenamiento —porque solo iba a jugar el día 4 en el Dragão— pero, por supuesto, dije que sí".

No obstante, y aunque el DT prometió que Cristiano jugaría, el momento de pisar el campo nunca llegó:

"Calenté desde el medio tiempo, vi pasar los minutos, y no me llamaron. El seleccionador había roto su palabra conmigo", señaló.

Finalmente, el 7 portugués se disculpó con su país y sus compañeros por abandonar la concentración y aseguró estar físicamente en condiciones para seguir con la selección:

"Estaré disponible como siempre lo he estado hasta hoy para competir y ganar por nuestra selección nacional", sentenció.

Horas antes de la publicación, el seleccionador de Portugal dejó abierta la posibilidad para que Cristiano Ronaldo vuelva a la selección en la siguiente convocatoria, después de la polémica que llegó a la salida del delantero de la concentración en la actual fecha de la Liga de Naciones.

“Si está jugando y quiere estar en la selección, vuelve cuando quiera, ¿por qué no?”, aseguró Jesus tras la victoria de Portugal por 2-1 a Noruega, resultado que permitió a los portugueses cerrar esta ventana internacional con cuatro victorias y asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

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