¿Vendetta por la "traición" a Cristiano Ronaldo?: jugador danés empujó al DT de Portugal Jorge Jesus delante de las cámaras

Este jueves 1 de octubre, la selección de Dinamarca cayó (2-4) ante la selección de Portugal por la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27.

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Al finalizar el trámite, un momento acalorado acaparó la atención: el jugador danés Rasmus Højlund empujó al DT de Portugal, Jorge Jesus.

Fue al término del compromiso que el entrenador se dirigió a sus rivales para darles la mano en señal de saludo. No obstante, Højlund no quiso nada con el estratega.

Aunque los lusos ganaron en condición de visitante ante el cuadro danés, la mencionada situación trajo a colación el reciente divorcio entre Cristiano Ronaldo y su combinado nacional.

Anteriormente, otro llamativo momento se registró. Específicamente, en el minuto 53' de partido, Højlund marcó un gol y lo celebró como CR7.

Al anotar, el atacante danés imitó a la perfección los icónicos gestos de 'El Bicho', haciendo el movimiento de 'Yo aquí' seguido del legendario 'SIUUU'.

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La salida repentina de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal ha generado sorpresa en el mundo del fútbol.

El jugador de 41 años abandonó la concentración de la selección lusa en Dinamarca a pocas horas del encuentro por la Nations League.