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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Cristiano Ronaldo

Portugal le ganó a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo y un jugador danés no se guardó nada para rendir tributo a CR7, su ídolo, tras marcar gol

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Rasmus Højlund, futbolista danés - Fotos: EFE
Cristiano Ronaldo, futbolista portugués / Rasmus Højlund, futbolista danés - Fotos: EFE
Tal gesto se tradujo como un acto de total respeto y respaldo al experimentado atacante.

Este jueves 1 de octubre, la selección de Dinamarca se midió ante la selección de Portugal por la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026-27.

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Aunque los lusos ganaron en condición de visitante (2-4) ante el cuadro danés, una situación trajo a colación el reciente divorcio entre Cristiano Ronaldo y su combinado nacional.

Rasmus Højlund, delantero danés, quien marcó el empate parcial (2-2), celebró su gol como el apodado 'comandante'.

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Tal gesto se tradujo como un acto de total respeto y respaldo al experimentado atacante que ganó una Eurocopa y dos Nations League con la escuadra lusitana.

En ese sentido, muchos amantes del 'deporte rey' interpretaron la acción de Højlund como un guiño de respaldo hacia su ídolo de la infancia.

El llamativo momento se registró en el minuto 53' del mencionado trámite a través de una brillante definición.

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Al marcar, el atacante danés imitó a la perfección los icónicos gestos de 'El Bicho', haciendo el movimiento de 'Yo aquí' seguido del legendario 'SIUUU'.

La salida repentina de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal ha generado sorpresa en el mundo del fútbol.

El jugador de 41 años abandonó la concentración de la selección lusa en Dinamarca a pocas horas del encuentro por Nations League.

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