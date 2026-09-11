Expresidente Petro reveló imágenes de su llegada a Bruselas: ¿informó al Senado sobre su nuevo viaje por Europa?

Petro publicó este viernes 11 de septiembre una fotografía desde Bruselas, donde aseguró: “No me paseo entre cadáveres, me paseo entre libros y pensamientos”. La imagen lo muestra recorriendo una librería, en medio de la agenda internacional que adelanta tras dejar la Presidencia de Colombia.

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La presencia del exmandatario en Bélgica se conoce luego de que el Senado de la República autorizara, en agosto pasado, su salida del país durante el año siguiente al término de su mandato. La decisión fue aprobada con 73 votos a favor y 11 en contra.

La autorización tiene como fundamento el artículo 196 de la Constitución, que establece que quien haya ocupado la Presidencia no puede salir del país durante el año siguiente al término de sus funciones sin permiso previo del Senado. La misma norma diferencia esta situación de la del presidente en ejercicio, para quien se exige un aviso previo al Senado.

Cabe resaltar que la discusión sobre el nuevo viaje cobra relevancia porque la autorización concedida en agosto no correspondió únicamente a una salida puntual. De acuerdo con lo reportado tras la votación, el Senado dio vía libre a Petro para viajar durante los siguientes 12 meses, periodo en el que constitucionalmente requiere ese aval.

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Además, durante el debate que precedió a la autorización se informó que Petro debía comunicar cuándo y a dónde viajaría. El propio expresidente había señalado que sus desplazamientos estarían relacionados con compromisos personales, sociales, políticos y académicos.

En ese contexto, la pregunta ahora es si Petro notificó formalmente al Senado los detalles de esta nueva salida, particularmente teniendo en cuenta que ya se encuentra en Bruselas. La existencia de la autorización general para salir del país no debe confundirse con una nueva votación del Senado para cada desplazamiento.

Según la información, Petro adelanta una gira por Europa que contempla varios países y que incluye su paso por Bruselas.

La fotografía difundida por el propio Petro confirma, al menos, su presencia en la capital belga este 11 de septiembre y muestra al exmandatario en una librería, acompañando la publicación con un mensaje de carácter político y personal.