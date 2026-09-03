Presidente de la FIA plantea entre 2029 y 2030 el regreso de la Fórmula 1 a otro país de Latinoamérica

El presidente de la Federación Internacional de Automóvil (FIA) Mohammed Be Sulayem, confirmó que Argentina se encuentra en la ruta técnica y gubernamental para albergar un Gran Premio de Fórmula 1 hacia los años 2029 y 2030, descartando un retorno a corto plazo debido a las limitaciones del calendario internacional.

Durante su intervención en el Congreso Americano de la FIA en la capital argentina, el director emiratí ratificó el apoyo de la entidad para supervisar las reformas en el Autódromo Oscar Juan Gálvez.

Las gestiones son respaldadas por el Ejecutivo de Javier Milei, que busca reinsertar al país en la máxima categoría del automovilismo tras su última edición celebrada en 1998.

“Sé que la gente en Argentina ha sido muy paciente. Desde la FIA, lo que les prometemos es nuestro apoyo pleno. Pensar en 2029 o 2030 es más realista, pero el regreso está en el camino correcto”, declaró Ben Sulayem.

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El plan de trabajo conjunto involucra la modernización de recintos e iniciativas diplomáticas, Ben Sulayem destacó las obras de infraestructura en el trazado porteño, recinto que recibirá el Gran Premio de Motociclismo como prueba piloto para homologaciones internacionales.

El presidente argentino y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, entablaron reuniones con autoridades de la categoría para articular la viabilidad económica y logística de la propuesta.

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La FIA y el Automóvil Club Argentino (ACA) trabajan en simultáneo para incorporar nuevamente a la provincia de Córdoba en las fechas del Campeonato Mundial de Rally (WRC) , disciplina ausente en el país desde 2019.