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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Exfutbolista colombiano enfrenta dramática batalla: será sometido a la amputación de una pierna por un agresivo sarcoma

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Exjugador colombiano - Referencia Canva
Exjugador colombiano - Referencia Canva
La decisión fue adoptada por un equipo médico, que concluyó que este procedimiento representa la mejor alternativa para preservar su vida.

El exfutbolista colombiano Eduardo Emilio Vilarete será sometido este lunes a una cirugía en la que le amputarán la pierna izquierda, luego de que un agresivo sarcoma reapareciera tras una primera intervención quirúrgica realizada hace tres meses.

La decisión fue adoptada por un equipo médico, que concluyó que este procedimiento representa la mejor alternativa para preservar su vida.

La información fue confirmada por su hija, Angélica Vilarete, en declaraciones a Gol Caracol, donde explicó que el exdelantero de la selección colombiana enfrenta un delicado estado de salud desde que le fue diagnosticado el cáncer.

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"Está atravesando una situación complicada de salud, debido a que hace aproximadamente tres meses se le descubrió un sarcoma en la pierna izquierda", señaló.

De acuerdo con su relato, en un primer momento los especialistas lograron extirpar el tumor y reconstruyeron la zona afectada mediante una cirugía plástica. No obstante, durante el proceso de recuperación, el cáncer regresó con mayor agresividad en el mismo sitio.

"Inicialmente se removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica. Desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció de forma más agresiva en el mismo punto. Tras una junta médica, se determinó que la opción más viable para salvar su vida era amputar la pierna cinco centímetros por encima de la rodilla. Después de analizarlo, él aceptó el procedimiento", agregó.

Apodado 'el Loco' durante su etapa como futbolista, Vilarete inició su carrera profesional a los 21 años con Atlético Bucaramanga. En su segunda temporada se consolidó como el máximo goleador del equipo al convertir 18 anotaciones.

Durante su trayectoria también defendió los colores de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira y Deportes Tolima, en Colombia. En el exterior jugó para Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, en Ecuador, además de Deportivo Pacífico, de Perú, club en el que puso fin a su carrera profesional a los 37 años.

Con la selección colombiana participó en el Torneo Preolímpico de Brasil de 1976, la Copa América de 1979 y las eliminatorias rumbo a los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

 

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