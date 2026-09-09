Estudiantes regresarán a clases tras terremotos que devastaron a La Guaira: ¿están adecuadas las escuelas para la reanudación?

Estudiantes venezolanos se preparan para este lunes 14 de septiembre, t ras casi tres meses de los terremotos del pasado 24 de junio, regresar a clases.

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El gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, aseguró que los planteles van a estar en condiciones para recibir de nuevo a los estudiantes.

“A partir del lunes, vamos a tener en condiciones extraordinarias, rehabilitadas, un total de 239 instituciones educativas en La Guaira”, aseguró en el transcurso de una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La reapertura de las instituciones educativas sucede en una de las zonas más afectadas por el doble terremoto registrado en junio.

Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado daños muy relevantes en viviendas e infraestructura de la región y han hecho que se mantendrán labores de recuperación en las semanas tras la emergencia.

El ministro de Educación del régimen, Héctor Rodríguez, indicó que una de las prioridades para el nuevo período académico es seguir con la restauración de las instalaciones escolares y garantizar la permanencia de los estudiantes en las aulas.

Igualmente señaló que la infraestructura tiene que ser estudiada de manera periódica, inclusive luego de las rehabilitaciones hechas tras los sismos.

No obstante, el retorno a clases no solo significa un desafío con relación en los edificios. Rodríguez destacó la necesidad de poder ofrecer atención emocional a los niños y adolescentes que estuvieron presentes en la emergencia sísmica y sus consecuencias.

"Este año escolar es especialmente importante crear una atmósfera afectiva acorde a las necesidades de los niños. Un entorno respetuoso y protector es clave para un nuevo comienzo", expresó en un boletín difundido por sus canales oficiales.