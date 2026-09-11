CIA desclasifica informes sobre Al Qaeda en aniversario 25 del 11-S: un mes antes de los atentados se informó sobre un eventual ataque

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desclasificó este viernes más de 70 informes entregados a presidentes sobre Al Qaeda y su líder Osama bin Laden, en el vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

La decisión ofrece "una transparencia sin precedentes sobre la información de inteligencia más sensible de Estados Unidos de los años previos y el día posterior a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia", afirmó la CIA en un comunicado.

"Estos informes trazan la evolución de la comprensión que tuvieron los analistas de la CIA sobre Al Qaeda y los esfuerzos por destacar y advertir sobre los planes de ataque de Osama bin Laden, a pesar de contar con información escasa, vaga e imperfecta", señaló.

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Los documentos publicados fueron elaborados durante más de cuatro años, entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001.

Incluso, los documentos señalan que en 1998 Estados Unidos tenía información sobre un presunto ataque con aviones de Osama bin Laden.

Entre los documentos se menciona la posibilidad de un ataque a un centro comercial en Washington.

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Incluso, la última advertencia llegó casi un mes después de los atentados del 11 de septiembre. El 6 de agosto de 2001, una información titulada “Bin Laden decidido a atacar en EE.UU.” mencionaba que miembros del grupo Al Qaeda residían en Estados Unidos y planeaban realizar ataques con grupos de apoyo en el país.