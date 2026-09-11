Así fue el impresionante ataque captado desde el cielo a pista clandestina de más de un kilómetro para aviones en Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana difundió este viernes imágenes de un impresionante ataque que fue captado en imágenes aéreas contra una pista clandestina usada aparentemente por redes del narcotráfico.

“En Puerto Merizalde, Buenaventura, fueron inutilizados una pista clandestina de 1.280 metros y un laboratorio empleado para procesar hoja de coca, presuntamente vinculados a actividades ilícitas”, mencionó la Fuerza en una publicación en X.

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La entidad mencionó que la pista sería usada por la disidencia del grupo armado Jaime Martínez.

Mencionó que la operación fue hecha tras una operación coordinada e interinstitucional hecha junto a la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Colombia.

La pista por lo que se ve en las imágenes estaba hecha en tierra aplanada y se encontraba en una zona boscosa rodeada de múltiples árboles de gran tamaño que facilitaban que se mimetizara.

Como resultado de la acción operacional, además de la inutilización controlada de la pista clandestina, fue localizado un laboratorio ilegal de aproximadamente seis metros de ancho por 12 metros de largo, empleado para el procesamiento de hoja de coca.

“Con esta acción se afectó infraestructura destinada a facilitar actividades ilícitas en una zona estratégica del Pacífico colombiano”, precisó la Fuerza Aérea.

La operación coordinada, según la entidad, permitió avanzar en la afectación de medios e infraestructura usadas por organizaciones criminales para sostener sus actividades de producción y logística, sumándose a los resultados obtenidos por la Fuerza Pública en el suroccidente del país mediante el empleo integrado de capacidades aéreas, técnicas y operacionales para contrarrestar las economías ilícitas que amenazan la seguridad de esta región.

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“La Fuerza Aérea Colombiana continuará empleando sus capacidades para ubicar y afectar las infraestructuras utilizadas por estructuras armadas ilegales vinculadas a actividades de narcotráfico, contribuyendo a interrumpir sus cadenas de producción y logística y fortaleciendo las condiciones de seguridad para las comunidades del Pacífico colombiano”, resaltó la organización.