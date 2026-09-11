NTN24
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Viernes, 11 de septiembre de 2026
Fuerza Aérea

Así fue el impresionante ataque captado desde el cielo a pista clandestina de más de un kilómetro para aviones en Colombia

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque a pista clandestina (Fuerza Aérea Colombiana)
Ataque a pista clandestina (Fuerza Aérea Colombiana)
La entidad mencionó que la pista sería usada por la disidencia del grupo armado Jaime Martínez.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana difundió este viernes imágenes de un impresionante ataque que fue captado en imágenes aéreas contra una pista clandestina usada aparentemente por redes del narcotráfico.

“En Puerto Merizalde, Buenaventura, fueron inutilizados una pista clandestina de 1.280 metros y un laboratorio empleado para procesar hoja de coca, presuntamente vinculados a actividades ilícitas”, mencionó la Fuerza en una publicación en X.

o

La entidad mencionó que la pista sería usada por la disidencia del grupo armado Jaime Martínez.

Mencionó que la operación fue hecha tras una operación coordinada e interinstitucional hecha junto a la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Colombia.

La pista por lo que se ve en las imágenes estaba hecha en tierra aplanada y se encontraba en una zona boscosa rodeada de múltiples árboles de gran tamaño que facilitaban que se mimetizara.

Como resultado de la acción operacional, además de la inutilización controlada de la pista clandestina, fue localizado un laboratorio ilegal de aproximadamente seis metros de ancho por 12 metros de largo, empleado para el procesamiento de hoja de coca.

“Con esta acción se afectó infraestructura destinada a facilitar actividades ilícitas en una zona estratégica del Pacífico colombiano”, precisó la Fuerza Aérea.

La operación coordinada, según la entidad, permitió avanzar en la afectación de medios e infraestructura usadas por organizaciones criminales para sostener sus actividades de producción y logística, sumándose a los resultados obtenidos por la Fuerza Pública en el suroccidente del país mediante el empleo integrado de capacidades aéreas, técnicas y operacionales para contrarrestar las economías ilícitas que amenazan la seguridad de esta región.

o

“La Fuerza Aérea Colombiana continuará empleando sus capacidades para ubicar y afectar las infraestructuras utilizadas por estructuras armadas ilegales vinculadas a actividades de narcotráfico, contribuyendo a interrumpir sus cadenas de producción y logística y fortaleciendo las condiciones de seguridad para las comunidades del Pacífico colombiano”, resaltó la organización.

Temas relacionados:

Fuerza Aérea

Fuerza Aérea de Colombia

Narcotráfico en Colombia

Disidencias de las FARC

Disidencias

ELN

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Máquinas represoras": Diosdado Cabello y Alexander Granko en la mira de la justicia de Chile por crimen contra exmilitar Ronald Ojeda

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

25 años del 11-S: así cambió el mundo con el ataque terrorista contra las Torres Gemelas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella alcanza 54% de aprobación: ofensiva contra el crimen su gran bandera

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Temor en Florida: la vida y el comercio comienzan a cambiar ante incesantes redadas de ICE

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Los relatos tras un mes del terremoto en Colombia - Foto de referencia: AFP
Terremoto en Colombia

“Una cosa muy dolorosa”: los relatos de la tragedia, tras un mes del terremoto en Colombia

Javier Eduardo Ojeda, hermano del militar venezolano Ronald Ojeda / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: NTN24 / EFE
Ronald Ojeda Moreno

"La Fiscalía chilena expone claramente que el financista del asesinato de mi hermano es Diosdado Cabello": habla el hermano de Ronald Ojeda en NTN24

Donald Trump | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"No es que Trump abandonó Venezuela, es que cambió la prioridad": Antonio de la Cruz

Cilia Flores - Foto EFE
Cilia Flores

"Se debe analizar el peligro de fuga": abogado sobre solicitud de la defensa de Cilia Flores en EE. UU.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano - Foto: EFE
Diosdado Cabello

Múltiples menciones a Diosdado Cabello: así inició el primer juicio oral por el crimen de Ronald Ojeda en Chile

Más de Actualidad

Ver más
Régimen cubano ejercería explotación a misiones médicas - Foto: EFE/Canva
Régimen cubano

Informe expone que régimen cubano ejercería explotación a misiones médicas: “Esclavitud moderna”

Marco Rubio visita Ecuador - Foto: AFP
Ecuador

Gobierno ecuatoriano: “Va a solicitar que se generen extensiones a más de su cartera exportadora”

Imagenes del ataque- REDES SOCIALES
Colombia

Drones destruyen la estación de Policía en El Tambo, Cauca, en ataque atribuido a disidencias de las Farc en Colombia

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Régimen cubano ejercería explotación a misiones médicas - Foto: EFE/Canva
Régimen cubano

Informe expone que régimen cubano ejercería explotación a misiones médicas: “Esclavitud moderna”

Marco Rubio visita Ecuador - Foto: AFP
Ecuador

Gobierno ecuatoriano: “Va a solicitar que se generen extensiones a más de su cartera exportadora”

Imagenes del ataque- REDES SOCIALES
Colombia

Drones destruyen la estación de Policía en El Tambo, Cauca, en ataque atribuido a disidencias de las Farc en Colombia

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

El primer ministro noruego aseguró que el avión del presidente ucraniano Zelenski estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando viajaba a Oslo

Los Angeles Lakers-Foto: EFE
NBA

Los Ángeles Lakers son vendidos por 12.500 millones de dólares tras más de 40 años bajo el manejo de la familia Buss

James Rodríguez anunció ayudas para Colombia - EFE y redes
Terremoto en Colombia

James Rodríguez reiteró su apoyo a los colombianos tras el devastador terremoto: “seré el primero en entregar apoyos importantes para levantar a los damnificados”

Álvaro Uribe Vélez - Foto AFP/ Juan José Salazar - Foto: redes sociales
Terremoto en Colombia

Identifican entre los escombros en Cali a Juan José Salazar, abogado mencionado en el proceso contra Álvaro Uribe y asociado a Diego Cadena

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023