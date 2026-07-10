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Viernes, 10 de julio de 2026
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España

Un nuevo récord para la historia de los mundiales quedó fijado en el partido de Bélgica ante España

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Portero de España Unai Simón (EFE)
Portero de España Unai Simón (EFE)
El récord anterior pertenecía al italiano Walter Zenga con 517 minutos que empezaron a contarse en el Mundial de Italia 1990.

El gol del delantero belga Charles De Ketelaere, en el partido los cuartos de final del Mundial entre su selección y España, puso alto al récord que estableció en el torneo el portero ibérico Unai Simón.

Tras el gol el récord de Simón como el arquero que más tiempo ha mantenido su valla invicta en la historia de los mundiales quedó fijado en 650 minutos.

En la actual edición del torneo España había logrado mantener en cero su arco durante los anteriores cinco partidos. Los resultados de esos juegos fueron 0 a 0 ante Cabo Verde, 4 a 0 ante Arabia Saudita, 1 a 0 ante Uruguay, 3 a 0 ante Austria y 1 a 0 ante Portugal.

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"El récord mundial de Unai Simón queda fijado en 650 minutos. 1-1. La Copa del Mundo es esto. Te llegan una vez y te liquidan", confirmó el reconocido experto en datos deportivos Misterchip.

El récord anterior pertenecía al italiano Walter Zenga con 517 minutos que empezaron a contarse en el Mundial de Italia 1990.

La marca de Simón, no obstante, no ha estado exenta de polémica pues muchos hinchas pensaban que el titular en el Mundial iba a ser el portero del Arsenal, David Raya, considerado como uno de los mejores arqueros del planeta.

Francia espera por el ganador de la llave entre Bélgica y España. El ganador de ese partido, cabe destacar, será uno de los finalistas de la Copa del Mundo. El torneo, que empezó el pasado 11 de junio, finalizará el próximo domingo 19 de julio.

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Por el otro lado del cuadro las semifinales las jugará los ganadores de los partidos entre Argentina y Suiza, e Inglaterra y Noruega, que se diputarán este sábado 11 de julio.

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