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Viernes, 31 de julio de 2026
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Migración

Mujer rompe en llanto en plena transmisión desde Ceuta por la crisis migratoria mientras migrantes se ríen detrás de ella: “Esto es una invasión”

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes en Ceuta - EFE y redes sociales
Migrantes en Ceuta - EFE y redes sociales
Las imágenes se viralizaron en redes sociales en medio del aumento de la presión migratoria en la ciudad española y reavivaron el debate sobre la seguridad y el control fronterizo.

Las redes sociales se llenaron de reacciones luego de que se viralizara un video en el que una mujer rompe en llanto durante una transmisión en vivo desde Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África, mientras expresa su preocupación por la situación que atraviesa el territorio debido a la crisis migratoria.

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Las imágenes corresponden a una entrevista realizada por el programa Espejo Público, del canal Antena 3, en la que la mujer, visiblemente afectada, asegura sentirse desprotegida ante la situación que vive la ciudad. En el cintillo de la transmisión se lee el mensaje: “Ceuta, caos total”, mientras que otra leyenda indica: “Hablamos con una ceutí indignada: ‘Los vecinos nos sentimos indefensos, no recuerdo nada igual’”.

El fragmento fue compartido en X con el mensaje: “Qué pena de video, una española llorando porque les quitan todo y, al fondo, ilegales riéndose y pasándoselo bien. Les da igual, no les importamos. Hoy es Ceuta, mañana eres tú”.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios de la plataforma, donde generó miles de comentarios divididos entre quienes respaldan las declaraciones de la mujer y quienes cuestionan el contexto en el que fue difundido el video.

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En las imágenes también se observa a varias personas detrás de la entrevistada mientras esta, entre lágrimas, responde a las preguntas de la periodista y manifiesta su preocupación por la situación que, según afirma, enfrentan los habitantes de Ceuta.

En los últimos meses, la ciudad española ha estado en el centro del debate político por el incremento de la presión migratoria en su frontera con Marruecos, un tema que ha provocado llamados desde distintos sectores para reforzar los controles y garantizar la seguridad de los residentes.

Hasta el momento, el video continúa circulando en redes sociales, donde sigue alimentando el debate sobre la inmigración, la gestión de las fronteras y las políticas adoptadas por las autoridades españolas.

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