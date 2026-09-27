Contestar, rechazar o ignorar: expertos advierten sobre el desafío detrás del aumento de las "llamadas spam"

En el último año en Colombia se registró uno de los picos más altos de las conocidas llamadas spam con más de 16.500 millones de llamadas no deseadas en 2025, un incremento del 70% respecto al 2024, lo que en muchas ocasiones aumenta el riesgo en materia de fraude digital y privacidad.

Detrás de estas cifras, según expertos, hay una combinación de estrategias comerciales agresivas, sistemas automatizados y, en ocasiones, esquemas de fraude que han sofisticado la forma en que las empresas, sean legítimas o no, se comunican con los usuarios.

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Gran parte de este ecosistema funciona a través de robocalls, según advierten plataformas centradas en la IA como Infobip. Los robocalls son llamadas automatizadas que utilizan software para marcar números masivamente y reproducir mensajes pregrabados.

Aunque esto se ha utilizado desde hace décadas con fines legítimos como recordatorios de citas médicas, notificaciones de vuelos o alertas de emergencia, también son la base de muchas estrategias de telemercadeo agresivo y, en ocasiones, fraude.

"No todas las llamadas automatizadas son negativas, pero sí existe una delgada línea entre la comunicación útil y el uso indebido de estas tecnologías", explica Janeth Rodríguez, de Infobip, citada en un comunicado de la plataforma.

"Las mismas herramientas que permiten enviar recordatorios médicos, alertas o notificaciones importantes también pueden ser utilizadas para prácticas invasivas o fraudulentas si no hay control", agrega.

El funcionamiento es relativamente simple: un sistema puede marcar millones de números al día, segmentar por regiones o prefijos y conectar la llamada a un mensaje automático o a un operador humano.

A esta práctica se suma otra conocida como "spoofing", que permite falsificar el número que aparece en pantalla, haciendo que la llamada parezca provenir de una entidad confiable.

¿Contestar, rechazar o ignorar?

El problema para los usuarios en muchas ocasiones es la insistencia y la incertidumbre que conduce al riesgo.

Contestar una llamada de este tipo, o incluso rechazarla, puede validar que la línea está activa, lo que incrementa la probabilidad de recibir más llamadas en el futuro. En algunos casos, incluso, puede abrir la puerta a esquemas más complejos de fraude.

"Si un usuario responde una llamada de este tipo, sin darse cuenta puede confirmar que su número está activo dentro de una base de datos", advierte la experta de Infobip. "Eso hace que entre en ciclos más frecuentes de contacto y que sea más susceptible a intentos de engaño o suplantación", detalla.

Las llamadas spam suelen clasificarse en varias categorías: las llamadas de ofertas comerciales, los intentos de phishing que buscan obtener datos personales o financieros, las falsas campañas solidarias, los presuntos premios o incluso mensajes que apelan a la urgencia para presionar decisiones rápidas que derivan en escenarios de extorsión, en ciertos casos.

Frente a este panorama, la recomendación más importante de algunos expertos es ignorar. No contestar llamadas de números desconocidos reduce significativamente la probabilidad de ser incluido en listas activas de contacto.

Adicionalmente, bloquear números sospechosos, reportarlos a los operadores y utilizar herramientas de identificación de llamadas puede ayudar a mitigar el impacto de estas comunicaciones.

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Sin embargo, el desafío también es estructural, porque a medida que las comunicaciones digitales evolucionan, la línea entre lo útil y lo invasivo se vuelve más difusa, lo que obliga a empresas, reguladores y usuarios a actuar con mayor criterio.