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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Ejército de Colombia

Golpe a las disidencias en Cauca: cuatro muertos, dos capturados y armamento de guerra incautado en ofensiva del Ejército

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Golpe a las disidencias en Cauca - Foto: Tercera División del Ejército Nacional - X
Golpe a las disidencias en Cauca - Foto: Tercera División del Ejército Nacional - X
Los operativos fueron desarrollados por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, tropas de la Vigésima Novena Brigada, capacidades de inteligencia militar y la Aviación del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación con la Policía Nacional.

Una ofensiva desplegada por el Ejército Nacional en diferentes zonas del Cauca dejó cuatro integrantes de estructuras armadas muertos en desarrollo de operaciones militares y dos personas capturadas, según el reporte entregado por las autoridades.

Los operativos se realizaron durante las últimas 24 horas en los municipios de El Tambo y Guachené, en el marco de las acciones de la Tercera División contra integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura que, de acuerdo con información oficial, estaría al servicio de alias Iván Mordisco.

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En los operativos participaron unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido, tropas de la Vigésima Novena Brigada, capacidades de inteligencia militar y la Aviación del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinación con la Policía Nacional.

Según la información brindada por las autoridades, uno de los combates se dio en zona rural de El Tambo, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 5 se enfrentaron durante más de cinco horas con integrantes de la estructura Carlos Patiño.

Asimismo, el Ejército indicó que la operación se originó a partir de información suministrada por habitantes de la zona. El enfrentamiento dejó tres presuntos integrantes de esa estructura muertos en desarrollo de operaciones militares y permitió la recuperación de uno de los cuerpos.

Durante la acción fueron incautados un fusil M4, 296 cartuchos de diferentes calibres y 11 proveedores, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

Del mismo modo, la segunda operación se desarrolló en zona rural de Guachené, donde unidades de la Vigésima Novena Brigada adelantaron acciones contra integrantes de la estructura Dagoberto Ramos.

En medio de los combates murió un presunto integrante de la organización y fueron capturados otros dos hombres, quienes resultaron heridos durante el enfrentamiento. Los militares les brindaron atención inicial en el lugar y, posteriormente, fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El Ejército identificó al hombre muerto como Jhonier David Zapata Catoñi, alias Pocoyó, quien, de acuerdo con información de inteligencia militar, sería el principal cabecilla de las Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales de la comisión de alias Darío o Pavi.

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Cabe resaltar que las autoridades señalan que alias Pocoyó tendría injerencia en los municipios de Guachené, Padilla, Villa Rica y Puerto Tejada. En el procedimiento también fueron incautados un fusil, dos escopetas, tres armas cortas, 46 cartuchos de diferentes calibres, dos proveedores y cinco motocicletas.

Según la información de inteligencia militar, Zapata Catoñi habría iniciado su trayectoria criminal hace aproximadamente tres años como integrante de la denominada pandilla 5 y 6. En esa organización, presuntamente, habría participado en actividades relacionadas con el hurto de vehículos en la vía Panamericana, extorsiones y homicidios selectivos.

Finalmente, con las dos operaciones, el Ejército reportó la incautación de dos fusiles, dos escopetas, tres armas cortas, 342 cartuchos de diferentes calibres, 13 proveedores y cinco motocicletas, además de las cuatro personas muertas en desarrollo de operaciones militares y las dos capturas.

Las autoridades indicaron que las acciones hacen parte de la ofensiva que adelantan contra las estructuras armadas que tienen presencia en el departamento del Cauca, particularmente contra sus componentes armados y redes de apoyo.

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