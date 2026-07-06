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Donald Trump

Trump reconoce que pidió al presidente de la FIFA suspender sanción a jugador de la selección de Estados Unidos en el Mundial: "Logré que lo hicieran"

julio 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Gianni Infantino, presdiente de la FIFA - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Gianni Infantino, presdiente de la FIFA - Foto: EFE
Este lunes, el mandatario se refirió a la decisión de la FIFA que ha generado polémica mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este lunes sobre el pedido que hizo a la FIFA para suspender la sanción en contra del jugador de la selección norteamericana, Folarin Balogun, tras recibir una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina.

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Este lunes, el mandatario se refirió a la decisión de la FIFA que ha generado polémica mundial y reconoció que habló con Gianni Infantino para levantar la sanción de cara al juego por octavos de final ante Bélgica.

“Así que, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA. Hablé con un hombre muy respetado, y por cierto, cuyo nivel de respeto se ha multiplicado por 10”, dijo Trump. “Ya era respetado antes de que esto comenzara, pero, ya sabes, realmente impulsó el tema en este país. Yo fui quien logró que lo hicieran”, agregó.

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Trum insistió en que pidió suspender la sanción porque al revisar la entrada del jugador norteamericano no vio ninguna falta.

“Lo único que hice, lo único que hice, fue pedir una revisión porque no creí que fuera una falta, y ya sabes, repito, soy bueno en esto, no creí que fuera una falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron entre sí y se enredaron, eso no fue una falta”, señaló.

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“Johnny Infantino es un hombre inteligente y firme, y su popularidad se ha disparado. El trabajo que ha hecho ha sido excelente, y creo que debemos tener a todos los mejores jugadores en la cancha”, reiteró.

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