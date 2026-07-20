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Programa: Club de Prensa

Así se vio la impresionante marea de fanáticos en Madrid para celebrar el Mundial de España

julio 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Más de un millón de personas inundaron las calles de Madrid el lunes para celebrar con la selección española, ganadora del Mundial, durante su desfile en autobús descapotable. “Se calcula que hay más de un millón de aficionados en las calles de Madrid», que están repletas de seguidores que ondean banderas españolas y visten camisetas de La Roja, dijo un funcionario del Ayuntamiento.

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