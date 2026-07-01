Carlo Ancelotti envía mensaje de solidaridad al pueblo venezolano en medio de la tragedia que enluta al país suramericano
En medio de la tragedia que enluta a Venezuela tras devastadores terremotos, el director técnico italiano Carlo Ancelotti envió un mensaje de solidaridad.
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“A todos nosotros, queremos mostrar nuestra solidaridad al pueblo venezolano que está pasando un periodo muy difícil y muy complicado”, dijo 'Carletto' en rueda de prensa del Mundial 2026.
Tras ganarle al combinado de Japón por los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, la 'Canarinha' se enfrentará en octavos a Noruega.
Dicho trámite se celebrará el próximo domingo 5 de julio a las 16:00 (hora local) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
Brasil clasificó como líder de grupo (C) con 7 puntos. Inició con un empate 1-1 ante Marruecos, seguido de dos sólidas victorias por 3-0 frente a Haití y Escocia.
Respecto a la tragedia venezolana, vale mencionar que la cifra de fallecidos subió a 2.295, según informó este miércoles el presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez.
Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.
Tras siete días de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.
Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.