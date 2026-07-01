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Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti envía mensaje de solidaridad al pueblo venezolano en medio de la tragedia que enluta al país suramericano

julio 1, 2026
Por: Nucho Martínez
Carlo Ancelotti, DT de la selección de Brasil / Brigadistas trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos en La Guaira. Venezuela - Fotos: EFE
Carlo Ancelotti, DT de la selección de Brasil / Brigadistas trasladan el cuerpo de una víctima fatal tras los terremotos en La Guaira. Venezuela - Fotos: EFE
El pronunciamiento del DT italiano llegó en la previa del partido por 16avos del Mundial entre Brasil vs. Japón.

En medio de la tragedia que enluta a Venezuela tras devastadores terremotos, el director técnico italiano Carlo Ancelotti envió un mensaje de solidaridad.

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“A todos nosotros, queremos mostrar nuestra solidaridad al pueblo venezolano que está pasando un periodo muy difícil y muy complicado”, dijo 'Carletto' en rueda de prensa del Mundial 2026.

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Tras ganarle al combinado de Japón por los 16avos de final de la Copa del Mundo de la FIFA, la 'Canarinha' se enfrentará en octavos a Noruega.

Dicho trámite se celebrará el próximo domingo 5 de julio a las 16:00 (hora local) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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Brasil clasificó como líder de grupo (C) con 7 puntos. Inició con un empate 1-1 ante Marruecos, seguido de dos sólidas victorias por 3-0 frente a Haití y Escocia.

Respecto a la tragedia venezolana, vale mencionar que la cifra de fallecidos subió a 2.295, según informó este miércoles el presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Tras siete días de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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