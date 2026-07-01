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Terremoto en Venezuela

Imágenes desoladoras: captan en video exorbitante cantidad de ataúdes en La Guaira, zona devastada por terremotos en Venezuela

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Funcionarios públicos manipulan ataúdes en La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
Funcionarios públicos manipulan ataúdes en La Guaira (Venezuela) - Foto: EFE
El elevado número de víctimas mortales obligó a habilitar instalaciones portuarias como morgues temporales para el reconocimiento de los fallecidos.

Durante las últimas horas, a La Guaira, Venezuela, ha llegado una cantidad exorbitante de ataúdes, con motivo de los cientos de muertos que han dejado los recientes y devastadores terremotos en el país suramericano.

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El elevado número de víctimas mortales obligó a habilitar instalaciones portuarias como morgues temporales para el reconocimiento de los fallecidos.

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La cifra de fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela subió a 2.295, según informó este miércoles el presidente ilegítimo de la Asamblea Nacional del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, quien también reportó más de 11.000 heridos.

De acuerdo con el reporte del jefe del parlamento chavista, además hay 12.841 personas damnificadas.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Tras siete días de la catástrofe y a pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

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De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto devastador que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.

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