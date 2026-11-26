Dos ciudadanos venezolanos murieron durante un ataque armado perpetrado por un grupo de hombres en el distrito de San Martín de Porres, en Lima, Perú.

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Las víctimas trabajaban desde hacía aproximadamente dos meses en una barbería ambulante ubicada en el jirón Santa Verónica.

De acuerdo con los primeros reportes citados por medios locales, los atacantes llegaron al lugar a bordo de cuatro motocicletas.

Se estima que eran hasta ocho hombres, quienes abrieron fuego directamente contra los dos trabajadores.

Durante el tiroteo, varios proyectiles también alcanzaron las fachadas y entradas de establecimientos cercanos.

Una mujer de 36 años que estaba cerca de la 'línea de fuego' resultó herida y tuvo que ser trasladada a un centro de salud.

Hasta el momento, las autoridades examinan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con el propósito de reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.

Hipótesis del caso: presunto ajuste de cuentas y una posible extorsión relacionada con el cobro de cupos en la zona comercial.