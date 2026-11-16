Policía desenfundó su arma contra los manifestantes en Venezuela en medio del paro por los salarios

Maestros, profesores universitarios y trabajadores de la salud en Venezuela realizaron este lunes una protesta por los bajos salarios y por un bono navideño, el aguinaldo, insuficiente, en el primer paro de una jornada laboral que enfrenta el régimen de Delcy Rodríguez. En medio de la protesta también hubo caos, un funcionario policial desenfundó su arma contra los manifestantes en Maracaibo. Mauro Zambrano, delegado del sindicato de hospitales y clínicas en Venezuela, calificó en NTN24 la manifestación como “un logro muy importante”.