“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, se ha conocido que los grupos criminales vienen ejerciendo constreñimiento sobre la población civil en diferentes regiones del país, donde operan especialmente las disidencias de las FARC.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN 24 habló con el analista político Jorge Díaz; esta situación pone en evidencia que las organizaciones criminales tienen “su propio candidato”.

“Esto viene pasando incluso desde hace cuatro años cuando se eligió a Gustavo Petro en Colombia; hay poblaciones (…) donde efectivamente los grupos armados están realizando proselitismo político a favor de Iván Cepeda. Hoy las guerrillas tienen candidato propio y precisamente lo están promoviendo en muchos territorios alejados del país”, expresó.

Según el analista político, el reflejo de estas acciones se vio en las elecciones al Congreso que llevaron a cabo hace unos meses, en donde se evidenció que “el Pacto Histórico, el partido del candidato Iván Cepeda, sacó el 60 % de sus votos en la zona roja del país, en las zonas donde más azota el conflicto”.

En cuanto al desarrollo de las campañas políticas, indicó que se han visto marcadas “principalmente por las denuncias, las noticias falsas, el uso indebido de la inteligencia artificial. Estamos en este escenario grande de polarización en Colombia que ha permitido que esa lucha de poder entre la extrema derecha y la extrema izquierda nos tenga ahora en una novela”.

Respecto a las garantías para lo que será la segunda vuelta presidencial, dejó claro que están dadas por parte “del órgano electoral, que es la Registraduría”.

“Desde el gobierno nacional ha existido poco apoyo para que estas elecciones se blinden en torno a la participación de los grupos armados”, dijo Jorge Díaz ante los frecuentes cuestionamientos de la actual administración de Gustavo Petro a los organismos de control electoral.