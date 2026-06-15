NTN24
Lunes, 15 de junio de 2026
Lunes, 15 de junio de 2026
Elecciones en Colombia

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

junio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Experto analizó en NTN24 las denuncias sobre el constreñimiento por parte de los grupos armados hacia la población civil en ciertas regiones de Colombia, previo a la segunda vuelta electoral.

A menos de una semana de la segunda vuelta presidencial en Colombia, se ha conocido que los grupos criminales vienen ejerciendo constreñimiento sobre la población civil en diferentes regiones del país, donde operan especialmente las disidencias de las FARC.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN 24 habló con el analista político Jorge Díaz; esta situación pone en evidencia que las organizaciones criminales tienen “su propio candidato”.

“Esto viene pasando incluso desde hace cuatro años cuando se eligió a Gustavo Petro en Colombia; hay poblaciones (…) donde efectivamente los grupos armados están realizando proselitismo político a favor de Iván Cepeda. Hoy las guerrillas tienen candidato propio y precisamente lo están promoviendo en muchos territorios alejados del país”, expresó.

Según el analista político, el reflejo de estas acciones se vio en las elecciones al Congreso que llevaron a cabo hace unos meses, en donde se evidenció que “el Pacto Histórico, el partido del candidato Iván Cepeda, sacó el 60 % de sus votos en la zona roja del país, en las zonas donde más azota el conflicto”.

En cuanto al desarrollo de las campañas políticas, indicó que se han visto marcadas “principalmente por las denuncias, las noticias falsas, el uso indebido de la inteligencia artificial. Estamos en este escenario grande de polarización en Colombia que ha permitido que esa lucha de poder entre la extrema derecha y la extrema izquierda nos tenga ahora en una novela”.

Respecto a las garantías para lo que será la segunda vuelta presidencial, dejó claro que están dadas por parte “del órgano electoral, que es la Registraduría”.

“Desde el gobierno nacional ha existido poco apoyo para que estas elecciones se blinden en torno a la participación de los grupos armados”, dijo Jorge Díaz ante los frecuentes cuestionamientos de la actual administración de Gustavo Petro a los organismos de control electoral.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Comicios presidenciales

Grupos criminales

Guerrilleros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a tiempo de no convertirnos en lo que fue El Salvador antes de la llegada de Bukele": Laura Fernández, presidente de Costa Rica

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy las guerrillas tienen candidato propio”: analista ante las amenazas de grupos armados a la población civil

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Fueron condiciones infrahumanas": preso político excarcelado denuncia graves problemas de salud tras permanecer por más de dos años detenido por el régimen cubano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Así son los ejercicios de desembarco de tropas anfibias de EE. UU. en su base naval de California

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Colombia está a cerca de dejar de ser una democracia plena y caer a un régimen híbrido?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La Tierra se calienta más rápido de lo previsto: expertos advierten años de calor sin precedentes

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Colombia

"Es un malabarismo para ayudarle a Iván Cepeda a ser presidente de Colombia": analistas cuestionan solicitud de sanción a Gustavo Petro en Comisión de Acusaciones

Marta Lucía Ramírez - AFP
Colombia

"Todo lo que hace Petro está fríamente calculado": Marta Lucía Ramírez sobre polémica por suspensión promovida por una congresista del Pacto Histórico

Banderas EE. UU. y Cuba - Foto de referencia Canva/ Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos

"El futuro de Cuba está en manos de Trump": analista sobre presión de Estados Unidos al régimen cubano

Iglesia | Foto AFP
Iglesia

La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca - Foto: AFP
Copa del Mundo

Esta es la dorada historia con Pelé y Maradona como protagonistas del estadio donde Colombia jugará su primer partido del Mundial 2026

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machaco y Keiko Fujimori | Fotos EFE
Elecciones Presidenciales

El mensaje de María Corina Machado y Keiko Fujimori sobre los errores políticos “que hay que evitar”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su comentario hacia la prensa - Foto: AFP
México

Frente a los comentarios de Sheinbaum a TV Azteca, experto señala que "se está criminalizando la prensa"

Estadio Guadalajara / Personal médico - Fotos: AFP/Canva
México

Los países anfitriones del Mundial coordinan protocolos de prevención frente al brote de ébola

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Árbitro brasileño Wilton Sampaio - EFE
Mundial FIFA

Árbitro sudamericano provocó todo tipo de reacciones en el Mundial por su anuncio en inglés tras revisión del VAR: así se vivió curioso momento

María Corina Machaco y Keiko Fujimori | Fotos EFE
Elecciones Presidenciales

El mensaje de María Corina Machado y Keiko Fujimori sobre los errores políticos “que hay que evitar”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México y su comentario hacia la prensa - Foto: AFP
México

Frente a los comentarios de Sheinbaum a TV Azteca, experto señala que "se está criminalizando la prensa"

Estadio Guadalajara / Personal médico - Fotos: AFP/Canva
México

Los países anfitriones del Mundial coordinan protocolos de prevención frente al brote de ébola

Aficionados selección de México - Foto: AFP
Copa del Mundo

¿Qué impactos tiene la Copa del Mundo 2026 en México? Expertos analizan

Lanzamiento de misiles - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos confirmó que el régimen de Irán lanzó un misil balístico hacia Kuwait

Exgobernador de Táchira propone fecha tentativa para elecciones en Venezuela - Foto: EFE
Elecciones

"Vamos a elección presidencial”: exgobernador de Táchira propone una fecha tentativa para elecciones en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre