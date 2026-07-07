Estados Unidos lanza "una serie de potentes ataques" contra el régimen de Irán en respuesta a ofensiva iraní en el estrecho de Ormuz

El ejército de Estados Unidos empezó a lanzar este martes "una serie de potentes ataques" contra el régimen de Irán, informó el Comando Central de Estados Unidos, que precisó que los ataques fueron en respuesta a las ofensivas iraníes contra tres buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

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"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a lanzar una serie de poderosos ataques contra Irán para imponerles un alto costo por dirigir y atacar tripulaciones de buques comerciales formadas por civiles inocentes en una vía marítima internacional", comunicó el Comando Central.

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La agresión del régimen iraní en el estrecho de Ormuz "fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego", según añadió el Comando en su mensaje en su red social X.

Pese a que no se precisaron los objetivos de Estados Unidos en Irán, los medios informaron que seis proyectiles impactaron en la zona del muelle de Taheroui en Sirik, en el sur de Irán.

Se trata de los primeros ataques militares de Estados Unidos desde finales del mes pasado, cuando se produjeron varios días de ataques y contraataques entre ambos países.

Los ataques del régimen de Irán se produjeron poco después de que Washington revocara una exención temporal de las sanciones al petróleo iraní, lo que aumentó la presión sobre Teherán mientras negocia con Estados Unidos una solución definitiva a la situación en Medio Oriente.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos canceló una licencia anunciada en junio que permitía a Irán producir, vender y distribuir petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado más temprano que un "proyectil desconocido" impactó contra un buque cisterna durante la noche, lo que provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, que había propuesto un corredor de tránsito temporal que bordeara su costa, una iniciativa a la que se opone el régimen Irán, pues busca imponer tarifas a los barcos que utilicen esa estrecha vía fluvial.

Qatar afirmó que uno de los buques era su metanero Al-Rekayyat y culpó al régimen de Irán. Denunció un ataque "inaceptable" contra la navegación marítima internacional.

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Posteriormente, Doha convocó al embajador adjunto del régimen de Irán para presentar una queja, exigir una explicación e instar a Teherán a "cesar de inmediato cualquier práctica que socave la seguridad regional".