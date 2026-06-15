El operativo contra Niño Guerrero “es un campanazo de alerta” para los grupos criminales de la región

Tras el operativo de los Estados Unidos junto con el régimen de Venezuela que permitieron abatir a Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua, la temida banda transnacional venezolana, el politólogo e internacionalista Ronal Rodríguez habló con NTN24 de lo que esto implica para los grupos criminales de la región.

“Es un campanazo de alerta para aquellos grupos que habían hecho de Venezuela su paraíso en el cual algunos tenían un resguardo estratégico”, dijo Rodríguez.

También señaló que “esta acción va a lograr un reacomodo de todos estos grupos que pierden la ventaja estratégica que tenían en Venezuela y, obviamente, eso va a tener repercusiones en la región y particularmente en Colombia”, esto teniendo en cuenta la zona fronteriza de 2219 kilómetros de frontera.

“Seguramente uno de sus cabecillas se va a mover a territorio colombiano ante la posibilidad de que se repita una acción como la que se desató contra ‘Niño Guerrero’”, agregó.

El politólogo e internacionalista no descarta que los próximos en esa lista sean tras la neutralización de Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, en Venezuela. Sean los grupos criminales de Colombia como el ELN y la Segunda Marquetalia, los cuales se han expandido en territorio venezolano.

“En diferentes oportunidades el régimen venezolano le permitió al ELN que pudiera tener control sobre zonas mineras que hoy son absolutamente importantes y estratégicas para los Estados Unidos y que van a tener efecto en el corto plazo”, señaló.