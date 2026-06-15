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Regimen chavista

Embajada de EE. UU. en Caracas divulga avance en Venezuela que demuestra que el plan de tres fases de Trump “está dando resultados concretos”

junio 15, 2026
Por: Saúl Montes
Embajada de Estados Unidos en Caracas | Foto AFP
Embajada de Estados Unidos en Caracas | Foto AFP
La embajada norteamericana se refirió a la fase de recuperación económica que hace parte del plan del Gobierno Trump.

La Embajada de Estados Unidos en Caracas se refirió al plan de tres fases de la Administración del presidente Donald Trump, puesta en marcha tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero.

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Puntualmente, la embajada norteamericana se refirió a la fase de recuperación económica e indicó que, el hecho de que la inflación mensual haya regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año, demuestra que “el plan de tres fases está dando resultados concretos”.

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“En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%, regresando a un solo dígito por primera vez en más de un año. Este avance demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases del presidente Trump y el secretario Rubio está dando resultados concretos”, escribió en un mensaje en X.

La misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, a cargo del encargado de negocios John Barrett, añadió que “mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”.

Cabe mencionar que después de la captura del dictador chavista el 3 de enero en una operación especial de Washington, el presidente Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país y controla su industria petrolera.

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Según la Administración republicana, se tiene previsto un plan de tres fases para Venezuela. Así lo confirmó el secretario de Estado Marco Rubio en ese entonces, argumentando que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

Actualmente, el régimen de Venezuela lo dirige Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro. La funcionaria chavista dirige la dictadura bajo fuertes presiones de Washington.

Desde que asumió el poder, ha realizado múltiples cambios en el gabinete del régimen, ha promovido reformas, una ley de amnistía para presos políticos y recientemente permitió el ingreso de la ayuda militar de EE. UU. a territorio venezolano para abatir el jefe del Tren de Aragua, alias Niño Guerreo.

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