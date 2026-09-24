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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Humo en el cielo en zona cercana a Batallón de Artillería genera emergencia en Bogotá: esto se sabe

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio en Tunjuelito, Bogotá - Captura de pantalla de redes sociales
Incendio en Tunjuelito, Bogotá - Captura de pantalla de redes sociales
Según el reporte, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atienden la situación y se desplazan hacia el lugar para controlar las llamas.

Un incendio de cobertura vegetal se registra este jueves 24 de septiembre en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, en inmediaciones del Batallón de Artillería. La emergencia ha generado una columna de humo visible desde distintos sectores de la zona.

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De acuerdo con el reporte difundido en redes sociales por el periodista Mauricio Vanegas, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atienden la situación y se desplazan hacia el lugar para controlar las llamas. Hasta el momento, según esa información, no se reportan personas afectadas, aunque las autoridades señalan una posible afectación ambiental.

Asimismo, los bomberos de Bogotá informaron, por medio de sus redes sociales, que controlaron un incendio en la Calle 60 Sur con Carrera 12D, una zona cercana al Batallón de Artillería.

Controlamos un incendio forestal, en la Calle 60 Sur con Carrera 12D. No se reportan personas lesionadas. Emergencia en desarrollo”, indicaron.

La situación ocurre en un sector que ya ha sido identificado por las autoridades distritales como susceptible a eventos relacionados con fuego en cobertura vegetal. Un documento de caracterización de riesgo de Bomberos Bogotá señala que, entre 2019 y 2024, en Tunjuelito se atendieron 101 incidentes relacionados con incendios forestales y quemas, especialmente en sectores próximos al río Tunjuelo y al Humedal El Tunjo.

El antecedente resulta relevante debido a que, aunque la localidad es completamente urbana, cuenta con zonas de vegetación y áreas próximas al río Tunjuelo donde se han registrado este tipo de emergencias. Según Bomberos Bogotá, la mayoría de los incidentes registrados durante ese periodo correspondieron a quemas, mientras que una proporción menor fue clasificada como incendios forestales.

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Además, en junio de 2025 las autoridades de Tunjuelito intervinieron un incendio provocado por la quema ilegal de llantas en una zona verde cercana al río Tunjuelo, situación que fue considerada un riesgo ambiental para el sector.

Por ahora, la prioridad de los organismos de emergencia es controlar completamente el fuego y establecer la magnitud de la afectación ambiental. Advierten que no se debe atribuir todavía una causa específica al incendio mientras las autoridades no entreguen una conclusión oficial.

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