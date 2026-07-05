“Tenían un arma y no una pala”: Líder de los Topos de Chile explicó cómo los militares del régimen venezolano obstruyeron la actividad de rescate

En el programa La Tarde de NTN24, Francisco Lermanda, líder de los Topos de Chile, explica la razón de que algunos equipos de rescate se estén retirando de Venezuela y lo complicado que ha sido lidiar con equipos militares del régimen venezolano que han obstruido labores de rescate.

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“En función de los sistemas de normas INSARAG llegan regularmente solo a buscar personas vivas, no consideran la recuperación de personas fallecidas o el seguir buscando en otros lugares en particular”, explica Lermanda.

Y reitera que “en el caso de los bomberos de Chile, también se rigen por la norma INSARAG que guarda relación con la cantidad de días que pueden estar en una situación de desastre”, sin embargo, asegura que su organismo no se rige por esas normas, ya que su objetivo es ayudar en todo lo que se requiera.

Por otro lado, reveló las obstrucciones que ha enfrentado al operar en un régimen como el de Venezuela. “Aquí la gente le reclamaba a los militares que tenían un arma y no una pala, es verdad, pero esas personas lo que hicieron fue ejercer su poder de una forma desproporcionada”.

La respuesta de su grupo frente a estas complicadas situaciones ha sido muy positiva, debido a que “no nos agarramos a golpes, ni agarramos otro fusil, ni los insultamos, ni los empujamos, solamente los tratamos de convencer en función de que dentro de ese edificio podría estar un venezolano”.

“La limitante más grande es que no nos dejaban entrar, no nos dejaban salir (…) lo que ocurre en este escenario es que va a retrasar una operación de rescate”, aseguró el líder de los Topos de Chile.