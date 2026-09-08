Capturan a seis integrantes de ‘Los Orión’, señalados de traficar explosivos en Colombia: fueron incautados 17.000 detonadores

Un operativo adelantado por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura de seis presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Orión’, en procedimientos realizados en Antioquia y Cundinamarca.

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Entre los capturados se encuentra alias ‘Mauro’, señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de esta organización y presunto responsable de una red dedicada al tráfico de explosivos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la estructura estaría relacionada con el traslado de explosivos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, que posteriormente tendrían como destino otras organizaciones criminales para actividades relacionadas con acciones terroristas y minería ilegal. Sin embargo, la información conocida hasta ahora no precisa las rutas utilizadas para el ingreso de estos elementos al país.

Un golpe a la estructura y su capacidad de abastecimiento

Además de las seis capturas, el operativo dejó una importante incautación de material que, según la información oficial, estaría relacionado con la fabricación y utilización de explosivos.

En total fueron encontrados:

17.000 detonadores.

100 kilogramos de insumos químicos para la fabricación de explosivos.

Dos armas de fuego.

Munición.

Nueve teléfonos celulares.

Un vehículo.

$7,2 millones en efectivo.

La operación también permitió afectar, según lo señalado por el Gobierno, los posibles vínculos de ‘Los Orión’ con las estructuras ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’. Esta relación, así como las responsabilidades individuales de los seis capturados, deberá ser establecida dentro del proceso judicial correspondiente.

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El resultado representa, por ahora, un golpe directo a una estructura señalada de participar en la cadena de abastecimiento de explosivos, al sacar de circulación a seis de sus presuntos integrantes y decomisar miles de detonadores y otros elementos.

Finalmente, la captura de alias ‘Mauro’ cobra especial relevancia dentro del procedimiento, debido a que es señalado como cabecilla de ‘Los Orión’. Las autoridades continúan con el proceso judicial para determinar el grado de responsabilidad de los capturados y establecer el alcance de las conexiones de esta organización con otros grupos criminales.