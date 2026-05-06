Captan duro gesto de ‘El Cholo’ Simeone tras eliminación de la Champions y un jugador de su equipo le lanzó un ‘manazo’: "Ahora no tengo fuerzas"

El entrenador argentino, Diego Simeone, fue captado por la prensa deportiva, instantes después del final del partido entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, cuando hacía una dura declaración sobre la derrota de su club en las semifinales de la Champions League.

El momento se vivió cuando un periodista le preguntó si tenía fuerzas para luchar el próximo año por la Champions League.

“Ahora no, seguro que ahora no”, expresó el entrenador argentino tras el partido en la primera de las semifinales del torneo europeo.

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También quedó retratado, tras el partido, el enfado notorio de Marcos Llorente por la derrota de su equipo en un gesto con el que no le ocultó su estado de ánimo a Simeone.

Dos décadas después de su única aparición en el partido definitivo, el Arsenal regresó a la final de la Liga de Campeones este martes tras imponerse 1-0 al Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales en el Emirates Stadium.

Un gol de Bukayo Saka a los 45 minutos llevó a los Gunners a la segunda final de Champions de su historia, después de la que perdieran en 2006 frente al Barcelona.

"Después de tantos años, devolverles esa alegría y ver ese orgullo en sus ojos... Es hermoso de ver", señaló el técnico local Mikel Arteta sobre la comunión con sus aficionados.

Los 'Gunners' se enfrentarán por el triunfo final al ganador de la semifinal que disputan el miércoles el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, en la que tienen ventaja los franceses tras el 5-4 de la ida.

En Londres, el pase a la final se jugó a un todo o nada después de que Atlético y Arsenal empataran 1-1 la semana pasada.

"Es una noche triste, pero hay que levantarse", dijo el extremo del Atlético Giuliano Simeone, tras el partido.

El Atlético, que buscaba meterse en la cuarta final de Copa de Europa de su historia, salió al campo a presionar a un rival que quiso llevar el balón desde el primer minuto.

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La presión de los rojiblancos dificultó el juego del Arsenal, que multiplicó las imprecisiones en los pases y las pérdidas de balón.

El Atlético trató de sorprender en salidas rápidas buscando a Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que jugó este martes su último partido de Champions.

El francés, veterano de la última final rojiblanca, perdida en 2016 contra el Real Madrid, aspiraba a dar un paso más en el torneo continental antes de dejar el club a final de temporada rumbo al Orlando de la MLS.

Los dos acabarían retirándose en lo que fue un duro golpe para el ataque rojiblanco (66'). El argentino sólo pudo aguantar una hora tras resentirse de sus problemas en el tobillo que arrastraba desde el partido de ida.

Con el paso de los minutos, el Arsenal encontró la forma de superar la presión y tomar el control del partido.

El Arsenal aprovechó su ventaja para dar un paso atrás, mientras el Atlético se lanzó a la búsqueda del gol que empatara el partido.

"Hoy en el segundo tiempo creo que mejoramos nos metimos más en el partido, jugamos más en campo de ellos", afirmó el entrenador del Atlético, Diego Simeone.

"Y bueno, todos los pequeños detalles que alguna vez vienen a favor nuestro, esta vez no nos tocó tenerlos a favor", añadió.

Con el tiempo corriendo en contra y el partido roto, el Atlético empezó a atacar con más corazón que cabeza frente a un Arsenal muy ordenado, que buscaba sorprender al contraataque. El Atlético no pudo dar la vuelta al resultado y volvió a quedarse a las puertas de la final como le ocurriera en 2017 frente al Real Madrid.