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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Corpoelec

Técnico de Corpoelec perdió la vida al recibir descarga eléctrica mientras instalaba transformador en el estado Bolívar

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de antenas y cableado eléctrico en una zona popular de Venezuela - EFE
Fotografía de antenas y cableado eléctrico en una zona popular de Venezuela - EFE
El suceso se registró en la población de El Manteco, municipio Piar.

Un técnico de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (Corpoelec) perdió la vida cuando realizaba la instalación de un transformador en una subestación situada en el estado Bolívar.

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El suceso se registró el pasado domingo 30 de agosto, en la población de El Manteco, municipio Piar.

Las autoridades de la región dieron a conocer que el trabajador fue identificado como Ramón José Gómez.

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Según información preliminar, Gómez habría quedado electrocutado tras el contacto con una línea de alta tensión.

Al margen de lo sucedido, es de conocimiento público que los técnicos de Corpoelec enfrentan la falta de equipos de protección personal y protocolos adecuados de manera recurrente.

Tal situación ha desencadenado graves accidentes laborales y muertes por descargas eléctricas en el país suramericano.

En ese contexto, la falta de equipos obliga a las cuadrillas a realizar maniobras complejas expuestas a incidentes fatales.

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La situación de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Venezuela es uno de los temas más complejos y debatidos en el ámbito político y económico del país.

Organizaciones independientes e ingenieros eléctricos sostienen que los apagones son el resultado directo de decisiones políticas y administrativas tomadas desde la centralización y nacionalización del sector en 2007.

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