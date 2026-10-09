Indignación en Colombia por palabras de 'Timochenko' sobre secuestrados en cautiverio: "Se burla de nosotros"

En diálogo con La Mañana, Lozada Polanco calificó como "una absoluta barbaridad" las afirmaciones del exjefe guerrillero, quien ante la JEP sostuvo que trataron bien a los secuestrados en cautiverio. "Vemos cómo Timochenko se burla de nosotros en sus videos, en las audiencias públicas y algunas reservadas por los magistrados de la Justicia Especial de Paz", denunció Lozada.