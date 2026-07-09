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Jueves, 09 de julio de 2026
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Estados Unidos aprueba venta de misiles Tomahawk a Alemania: tienen un alcance superior a los 1.600 kilómetros

julio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos aprueba venta de misiles Tomahawk a Alemania - AFP
Estados Unidos aprueba venta de misiles Tomahawk a Alemania - AFP
La medida permitirá "cubrir una importante laguna estratégica en nuestras capacidades de defensa", afirmó Merz ante el Parlamento alemán.

Estados Unidos aprobó la venta a Alemania de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, al margen de la reunión de la OTAN en Ankara, anunció este jueves el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz.

La medida permitirá "cubrir una importante laguna estratégica en nuestras capacidades de defensa", afirmó Merz ante el Parlamento alemán.

Los misiles Tomahawk se lanzan principalmente desde submarinos y buques de guerra y tienen un alcance superior a los 1.600 kilómetros.

En mayo, Merz había dado a entender que el despliegue previsto de misiles Tomahawk en Alemania, anunciado por el expresidente estadounidense Joe Biden, podía cancelarse por una escasez debido a los conflictos en Irán y Ucrania.

Ese anuncio se produjo después de varios roces entre Merz y el presidente estadounidense, Donald Trump, a raíz del conflicto con Irán.

En abril, el canciller alemán afirmó que Teherán estaba "humillando" a Washington en las negociaciones, unas declaraciones que suscitaron duras críticas desde Estados Unidos.

Trump llegó incluso a calificar de "terrible" la gestión de Merz al frente del gobierno alemán.

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Es de señalar que, el Comando Central de Estados Unidos anunció en la madrugada de este jueves que aproximadamente 90 objetivos militares iraníes fueron alcanzados en sus últimos ataques, dirigidos contra sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones, y otros activos.

"Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una nueva ronda de ataques contra Irán el 8 de julio, con el fin de mermar aún más la capacidad de Irán para atacar a la navegación comercial y a marineros civiles inocentes en el estrecho de Ormuz", señaló el Centcom en un comunicado.

Asimismo, confirmó que "aproximadamente 90 objetivos militares iraníes, entre los que se incluyen sistemas de defensa aérea, medios de vigilancia costera, instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, capacidades navales e infraestructura logística militar a lo largo del litoral iraní".

"Estos últimos ataques se producen tras la ejecución con éxito de ataques ofensivos en Irán la noche anterior", añadió.

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