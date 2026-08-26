Localizan en las costas de Higuerote el cuerpo sin vida del niño desaparecido tras fuertes lluvias en Caracas, Venezuela

Este miércoles, equipos de rescate localizaron el cuerpo sin vida de Keiber Quintero, de 5 años, en las costas de Higuerote, estado Miranda.

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El niño estaba desaparecido desde la noche del sábado 22 de agosto, cuando fue arrastrado por la corriente de agua junto a su madre durante las fuertes lluvias registradas en Caracas.

El hecho se produjo en las cercanías del Estadio Monumental Simón Bolívar, casa de los Leones del Caracas, en La Rinconada.

Keiber viajaba en una motocicleta con su madre, Keylin Quintero González, de 30 años, cuando el vehículo perdió estabilidad a causa de las condiciones climáticas.

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Por su parte, el cadáver de la progenitora fue recuperado el domingo 23 de agosto en el sector Santa Lucía, en Miranda.

Mientras Venezuela trata de superar los devastadores terremotos que dejaron miles de víctimas fatales, por estos días las lluvias han dejado estragos.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), las lluvias podrían mantenerse durante las próximas horas.

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La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 40, 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.