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"Contraten a Vozinha": la reacción de los fanáticos tras insólito gol que le marcaron al equipo de Messi en Estados Unidos

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Inter Miami vs Chicago en Estados Unidos. (AFP)
Inter Miami vs Chicago en Estados Unidos. (AFP)
El Inter Miami, cabe precisar, anunció este miércoles la llegada del veterano mediocampista brasileño Casemiro,

Una ola de comentarios ha despertado en horas de la noche de este miércoles el primer gol que le marcaron al Inter Miami, el club de Estados Unidos en el que juega el delantero Lionel Messi, en el partido en el que se enfrentó por la fecha 16 de la MLS al Chicago.

El gol se dio luego de que el defensa del Inter Miami Ian Fray pasara el balón a su arquero Rocco Ríos Novo quien, solo y sin amenaza aparente, impactó el esférico de forma defectuosa y terminó por encajar en propia meta.

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La mala actuación del portero despertó entre los fanáticos el anhelo de que el equipo de Messi contrate al arquero estrella del Mundial de 2026 con Cabo Verde, Vozinha, quien se convirtió en una estrella en el campeonato por sus impecables actuaciones, en especial contra las finalistas Argentina y España.

“Contraten a Vozinha”, fue el comentario más publicado por parte de los fanáticos que comentaban el insólito fallo del guardameta.

El Inter Miami, cabe precisar, anunció este miércoles la llegada del veterano mediocampista brasileño Casemiro, en un fichaje por el que la liga norteamericana (MLS) abrió una investigación por posible "manipulación".

Casemiro, que estaba sin equipo tras su salida del Manchester United, inicia una nueva etapa en la MLS como lugarteniente de Messi después de que ambos rivalizaran durante años en la liga española con los uniformes del Real Madrid y Barcelona.

El internacional brasileño se comprometió con los vigentes campeones de la MLS por lo que queda de la temporada 2026 y la campaña acortada de 2027, con opción a renovar por dos años más, detalló la franquicia en un comunicado.

"El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí", dijo el jugador.

Casemiro "es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar", se felicitó David Beckham, copropietario del Inter.

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A sus 34 años, Casemiro engorda la lista de figuras de renombre mundial que eligen la MLS para la recta final de sus carreras.

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