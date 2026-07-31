Duro relato de madre que pide al régimen que el cuerpo de su hijo sea recuperado de edificio implosionado

Tras más de un mes de los devastadores terremotos en Venezuela, las familias venezolanas siguen buscando a sus seres queridos debajo de los escombros y ruinas de los edificios colapsados. Recientemente, las autoridades implosionan el edificio Luisa Cáceres de Arismendi, en La Guaira, debido a fallas estructurales que impedían las labores de rescate con seguridad. Ante eso, una madre pide al régimen chavista que el cuerpo de su hijo sea recuperado tras demoler la estructura. Se trata de Dayana Delgado, madre de Brayne Alec Delgado Chávez, que relató su experiencia tras 36 días de búsqueda de su pequeño de ocho años que estudiaba tercer grado.